Wątpliwości posła, który o to spytał, wzięły się z tego, że do małych wspólnot mieszkaniowych stosuje się inne przepisy niż do pozostałych. Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 ze zm.), jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, to do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.