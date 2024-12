Właściciele i współwłaściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych na razie nie mają co liczyć na prawo do ulgi termomodernizacyjnej – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na petycję.

Resort uzasadnił to trudną sytuacją budżetową. Wyjaśnił, że krąg osób uprawnionych do ulgi mógłby zostać rozszerzony, gdyby pozwolił na to stan finansów publicznych.

Kto może

Przypomnijmy, że obecnie z ulgi na ocieplenie domu mogą korzystać tylko właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

Chodzi tu więc o budynki wolnostojące albo budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Muszą one służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, w której dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. To oznacza, że preferencja dotyczy domów jednorodzinnych, także tych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, ale pod warunkiem że są w nich wyodrębnione nie więcej niż dwa mieszkania.

Mogą też zostać wydzielone jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Jeżeli np. w zabudowie szeregowej znajdują się trzy mieszkania, to ich właściciele nie mają prawa do ulgi termomodernizacyjnej. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 października 2022 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.809.2022.1.AC).

Z preferencji nie mogą też skorzystać podatnicy, którzy mieszkają w lokalach wielorodzinnych z odrębnymi księgami wieczystymi.

Potrzeba zmiany

Na problem z tym związany zwrócił uwagę mieszkaniec bloku, w którym jest 12 lokali. W petycji do MF wyjaśnił, że budynek jest opalany węglem, bo nie można podłączyć go do publicznej centrali ogrzewania. Mieszkańcy chcieliby więc przynajmniej zmienić ogrzewanie na mniej emisyjne. Nie mogą jednak skorzystać ani z programów rządowych typu „Czyste powietrze”, ani z ulgi termomodernizacyjnej. Podatnik wystąpił więc z petycją, by podatkową preferencją objąć również właścicieli i współwłaścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na to, że ulga w PIT jest uzupełnieniem programu „Czyste powietrze”, a ten jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Natomiast z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika swoboda w kształtowaniu ulg i zwolnień podatkowych. Ustawodawca może więc sam decydować o zakresie ulgi.

Resort podkreślił, że rozszerzanie preferencji spowodowałoby uszczuplenie dochodów z PIT, tymczasem Polska została objęta przez Komisję Europejską procedurą nadmiernego deficytu. W związku więc z obecną sytuacją budżetową zmiany w uldze nie są możliwe – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów.©℗