Pytanie zadała spółka z branży medialnej zajmująca się produkcją filmów, programów telewizyjnych i transmisji na żywo. Obecnie jako producent przygotowuje ona nowy teleturniej, który ma być emitowany przez ogólnopolską telewizję. Teleturniej będzie spełniał definicję gry organizowanej przez środki masowego przekazu, a więc wygrane w nim nagrody rzeczowe i pieniężne o wartości do 2 tys. zł brutto będą wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Od nagród, których wartość przekroczy ten limit, trzeba będzie za to pobrać zryczałtowany 10 proc. podatek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Z art. 41 ust. 7 ustawy o PIT wynika, że to podatnik (zwycięzca konkursu) powinien uiścić na rzecz płatnika (spółki) równowartość kwoty podatku.

To jednak zdaniem spółki mogłoby odstraszyć wielu potencjalnych uczestników i zmniejszyć atrakcyjność teleturnieju. Postanowiła w związku z tym przejąć ciężar finansowy zapłaty podatku na siebie. W tym celu postanowiła ufundować dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 proc. wartości nagrody głównej. Spółka jako płatnik zatrzymywałaby tę kwotę i wpłacała do urzędu skarbowego tytułem należnego PIT. We wniosku o interpretację przekonywała, że będzie mogła zaliczyć wartość dodatkowej nagrody pieniężnej do kosztów uzyskania przychodu. Wydatek ten, jak podkreślała, służy promocji i budowaniu jej wizerunku, a to przekłada się na zwiększenie firmowych przychodów. Wydatek pozwoli bowiem na sprawną organizację teleturnieju i zapobiegnie sytuacji w której zwycięzcy nagrody nie byłoby stać na jej odebranie. Spółka biorąc ciężar finansowy opodatkowania na siebie, zapobiega potencjalnym problemom i zwiększy w ten sposób atrakcyjność produkowanego programu – argumentowała.

Dyrektor KIS nie dał się jednak przekonać. Podkreślił, że nie widzi ekonomicznego uzasadnienia do tego, aby spółka finansowała za uczestników teleturnieju ich zobowiązania wobec budżetu i jednocześnie sama zaoszczędzała w ten sposób na PIT. Zdaniem dyrektora KIS ufundowanie dodatkowej nagrody będzie pozorną reklamą spółki. Jest to raczej koszt budowania jej pozytywnego wizerunku wobec uczestników teleturnieju, a więc wydatek reprezentacyjny, który nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

