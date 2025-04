W ubiegłym roku swoje wsparcie dla organizacji pożytku publicznego, w wysokości ponad 19 mld zł, przekazało blisko 15 mln podatników, w tym również emeryci i renciści. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w opublikowanym komunikacie, co te dwie grupy podatników muszą zrobić, aby przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP.

Resort przypomniał, że emeryci i renciści mogą wskazać wybraną organizację, do której trafią środki, w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36. Mogą też złożyć oświadczenie PIT-OP. Wówczas urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w deklaracji PIT-40A przygotowanej przez organ rentowy.

Bez składania PIT

„Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym i którzy nie złożyli zeznania PIT-37 lub PIT-36” – wyjaśnił resort.

Jeśli podatnik złożył PIT-OP w ubiegłym roku, obowiązuje on na kolejne lata. MF zastrzegł przy tym, że emeryci i renciści będą też mogli w kolejnych latach wycofać lub zmienić wyrażoną zgodę na przekazanie podatku na rzecz OPP.

Można skorygować

„Zeznania PIT-37 i PIT-36 oraz oświadczenie PIT-OP można w prosty i wygodny sposób złożyć, korzystając z usługi Twój e-PIT” – przypomniał resort.

Dostęp do uslugi

Przypomnijmy, że usługa Twój e-PIT jest dostępna na stronie internetowej podatki.gov.pl. Można się do niej zalogować na dwa sposoby: logując się do swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym (poprzez profil zaufany, mObywatela, bankowość elektroniczną, e-dowód) albo tylko do usługi, podając dane autoryzacyjne.