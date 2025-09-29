Wniosek ten płynie również z objaśnień Ministerstwa Finansów z 23 kwietnia 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” wprowadzonych ustawą nowelizującą z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2419).

Przypomnijmy, że wraz z wejściem w życie tej ustawy zmieniło się brzmienie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Obecnie mówi on, że obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury korygującej, jeżeli podatnik posiada dokumentację potwierdzającą uzgodnienie i spełnienie warunków z nabywcą. W przepisie tym wskazano, że jeśli w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiono fakturę korygującą, podatnik nie posiada dokumentacji, to obniża on podstawę opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym ją uzyskał.

Decyduje moment wystawienia faktury korygującej?

Wątpliwości w tym zakresie miała spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych. W praktyce jest ona zarówno ich sprzedawcą, jak i nabywcą. Spółka chciała uporządkować i ujednolicić zasady rozliczeń w VAT. W tym celu planowała zawrzeć porozumienia z kontrahentami. Miałoby z nich wynikać, że spełnienie warunków uprawniających do obniżenia podstawy opodatkowania jest ostatecznie potwierdzane w momencie wystawienia faktury korygującej. Porozumienia miały obejmować trzy kategorie zdarzeń:

rabaty potransakcyjne,

zwroty i reklamacje towarów,

korekty wynikające z błędów i pomyłek.

Za każdym razem wystawienie faktury korygującej miało oznaczać akceptację przez kontrahenta zaistniałych okoliczności – podkreśliła spółka we wniosku o interpretację. Uważała więc, że skoro – zgodnie z porozumieniem stron – data wystawienia faktury korygującej będzie ostatecznym potwierdzeniem spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania, to obowiązek korekty powstanie właśnie w tym okresie rozliczeniowym.

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wskazał, że od 2021 r. kluczowe znaczenie dla ustalenia momentu dokonania korekty ma nie samo wystawienie faktury korygującej, lecz data uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania między stronami oraz spełnienia tych warunków. W związku z tym obowiązek korekty podatku naliczonego powstanie w okresie, w którym spółka zostanie poinformowana o spełnieniu uzgodnionych warunków – wyjaśnił.

Faktura może służyć jako informacja

Z fiskusem zgodziły się sądy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 927/21) stwierdził, że obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego powstaje w chwili, gdy spełnione zostaną uzgodnione warunki, czyli gdy strony porozumieją się co do obniżki i gdy jej warunki faktycznie zostaną spełnione.

WSA zaznaczył przy tym, że jeżeli jedyną formą informacji o obniżce jest faktura korygująca, to moment jej wystawienia wyznacza okres rozliczeniowy, w którym należy dokonać korekty. Innymi słowy: faktura korygująca może pełnić rolę dokumentu potwierdzającego spełnienie uzgodnionych warunków, jeżeli stanowi ona jedyną formę komunikacji.

NSA potwierdził: liczy się nie samo wystawienie faktury korygującej, ale czynność, która uprawnia do jej wystawienia. W związku z tym - jak wyjaśnił sędzia Bartosz Wojciechowski - spółka powinna obniżać kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dostała informację o akceptacji udzielonego rabatu, uznania reklamacji, zwrotu lub korekty z powodu błędu – niezależnie od tego, czy informacją tą będzie faktura korygująca, czy inny dokument.

Wyrok NSA z 19 września 2025 r., sygn. akt I FSK 1105/22