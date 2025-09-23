We wtorek w wykazie prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów została opublikowana informacja o projektowanej ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Projekt, który ma zostać przygotowany przez resort finansów i ma trafić pod obrady rządu w IV kw. 2025 r., będzie zawierał zmiany w kilkunastu obszarach.

Wśród projektowanych rozwiązań będzie możliwość sprawdzenia w wykazie podatników VAT statusu podatnika 5 lat wstecz. Zmiana ta umożliwi przedsiębiorcom sprawdzanie statusu podatnika na wybrany dzień, a nie wyłącznie na dzień sprawdzenia podmiotu w wykazie, jak to jest obecnie.

Skład VAT - co to jest?

Planowane jest także wprowadzenie instytucji tzw. składu VAT, która ma stanowić uproszczenie rozliczenia podatku od towarów i usług dla podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.

„Procedura składu VAT umożliwi zastosowanie stawki VAT w wysokości 0 proc. do następujących czynności: dostaw towarów do składu VAT, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów do składu VAT, dostaw towarów wewnątrz składu VAT oraz świadczenie określonych usług w składzie VAT. Obowiązek podatkowy powstanie w momencie zakończenia procedury składu VAT, tj. zasadniczo przy wyprowadzeniu towarów ze składu VAT” – wskazano w informacji na stronie kancelarii premiera.

Pozostałe zmiany w VAT

Zgodnie z założeniami planowana zmiana ma także doprecyzować przepisy w zakresie miejsca dostawy energii elektrycznej. Takie same zasady opodatkowania VAT energii elektrycznej będą stosowane w odniesieniu do energii dostarczanej za pośrednictwem systemu elektroenergetycznego, jak i poza tym systemem. Obecnie w zależności od tego, czy prąd jest dostarczany za pośrednictwem systemu, czy poza nim, to inne jest miejsce dostawy energii.

MF proponuje także rozszerzenie zakresu stosowania odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy o transakcje w przypadku, gdy podatnik wiedział, że faktura dokumentująca czynność, za którą należność została zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, została wystawiona przez podmiot nieistniejący; stwierdza czynności, które nie zostały dokonane; podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością. Zakres stosowania odpowiedzialności solidarnej ma być też rozszerzony na niektóre usługi niematerialne (np. doradcze, zarządcze, rachunkowo-księgowe, reklamowe czy badawcze).

MF proponuje również likwidację obowiązku zapłaty VAT w ciągu 14 dni od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu oraz likwidację obowiązku wykazywania w JPK_VAT podstawy opodatkowania z tytułu nabycia od podatników niemających siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski towarów i usług, które są zwolnione od podatku. MF chce także umożliwić e-odprawę w terminalu Tax Free.

„Zmiany umożliwią samodzielne i dobrowolne zadeklarowanie przez podróżnych wywozu towarów ujętych na dokumencie elektronicznym TAX FREE z wykorzystaniem udostępnionych przez Krajową Administrację Skarbową narzędzi informatycznych (terminale TAX FREE)” – czytamy w informacji ze strony kancelarii premiera. (PAP)

ms/ mmu/