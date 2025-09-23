W związku z tym z urzędu zmienił trzy korzystne dla podatników interpretacje indywidualne wydane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: z 21 sierpnia 2020 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.339.2020.3.AWO), z 13 października 2021 r. (0112-KDIL2-1.4011.649.2021.2.JK) i z 16 grudnia 2021 r. (0113-KDIPT2-2.4011.682.2021.2.SR).

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Przypomnijmy, że ulga termomodernizacyjna skierowana jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. W ramach tej preferencji każdy podatnik może odliczyć wydatki na ocieplenie domu do 53 tys. zł. Natomiast katalog tych wydatków określony jest w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 273). Ponadto należy pamiętać, że za moment poniesienia wydatku traktuje się dzień wystawienia faktury.

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację, w której wykazuje się odliczenia).

Jakie wydatki zostały poniesione przez podatników?

O zastosowanie tych zasad spytało trzech podatników. We wszystkich tych przypadkach chodziło o wymianę dachu, a także rynien i rur spustowych. Podatnicy argumentowali, że dzięki temu zmniejszyło się zapotrzebowanie na ogrzewanie. Wobec tego uważali, że mogą odliczyć te wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Potwierdził to dyrektor KIS. Uznał, że wydatki przynależą - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia - do materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych oraz do usług w związku z realizacją docieplenia przegród budowlanych.

Ulga termomodernizacyjna - zmiana interpretacji

Z tym jednak nie zgadza się szef KAS. Podkreśla, że odliczyć można wydatki na docieplenie dachu (rozumianego jako przegroda budowlana). Takimi nie są natomiast te poniesione na wymianę dachu. Organ wyjaśnił, że wydatki na wymianę dachu (w tym wymianę rynien i rur spustowych) nie są ujęte w rozporządzeniu i nie można ich odliczyć w ramach preferencji w PIT.

Okna dachowe - czy można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Problem może być też przy odliczaniu kosztów montażu nowych okien połaciowych, przy wymianie dachu. Zasadniczo wydatki na wymianę okien (również dachowych) można odliczyć w ramach ulgi.

Okazuje się jednak, że fiskus nie pozwala na to, jeżeli następuje to wraz z wymianą dachu. W takiej sytuacji organ uważa, że nie nastąpiła wymiana starego okna na nowe, co potwierdził dyrektor KIS w interpretacji z 6 sierpnia 2025 r. (0112-KDIL2-1.4011.542.2025.2.KP). Wcześniej nie kwestionował takich wydatków, jeżeli wynikały one z oddzielnej faktury (patrz interpretacja z 17 czerwca 2024 r. (0112-KDIL2-1. 4011.187.2024.2.TR).