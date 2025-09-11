Które interpretacje dotyczące ulgi termomodernizacyjnej zostały zmienione

W związku z tym z urzędu zmienił kolejne interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, które pozwalały na potrącenie tych kosztów (chodzi o interpretacje z 2021 r. sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.925.2020.6.AKU i 0113-KDIPT2-2.4011.652.2021.2.AKU).

Wydatki na klimatyzację poza poza ustalonym katalogiem

Szef KAS przypomniał, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć jedynie te wydatki, które zostały uwzględnione w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 273 ze zm.).

- Katalog tych wydatków nie uwzględnia jednak wydatków na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła – podkreślił organ.

Wcześniejsza praktyka organów dotycząca ulgi w PIT

Przypomnijmy jednak, że od początku funkcjonowania ulgi, w rozporządzeniu nie było mowy o klimatyzatorach. Mimo to pierwotnie dyrektor KIS pozwalał na odliczenie, jeżeli podatnik wskazał, że urządzenie ma funkcję ciepła. Potem zmienił swoje stanowisko i pozwalał na odliczenie jedynie wówczas, gdy podatnicy pisali, że klimatyzator ma wbudowaną pompę ciepła lub jest pompą ciepła. Taka pompa bowiem (wraz z osprzętem) jest wymieniona w rozporządzeniu.

Obecnie konsekwentnie organy twierdzą, że nie ma możliwości odliczania kosztów klimatyzatorów przez właścicieli domów.