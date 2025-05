Spytała o to kobieta, której niepełnosprawny syn potrzebuje specjalistycznego kształcenia, co potwierdziła poradnia psychologiczno-pedagogiczna. W związku z tym uczęszcza on do niepublicznej szkoły dla dzieci z takimi samymi problemami.

Opłata za szkołę

Kobieta uważała, że może odliczyć od swojego dochodu wydatki na szkołę na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT. Przepis ten pozwala potrącić koszt pobytu w zakładzie: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także wydatki na zabiegi rehabilitacyjne.

Podatniczka tłumaczyła, że szkoła, do której uczęszcza jej syn, realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewnia warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Organizuje też zajęcia specjalistyczne, np.: logopedyczne, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, trening umiejętności społecznych.

Katalog wydatków

Dyrektor KIS podkreślił jednak, że katalog wydatków objętych ulgą ma charakter zamknięty, a szkoła nie jest żadną z placówek wymienionych w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT. Wydatki na naukę niepełnosprawnego dziecka nie zostały również wymienione w żadnej innej kategorii wydatków rehabilitacyjnych wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT – dodał organ.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 maja 2025 r., sygn. 0112-KDWL.4011.15.2025.2.JK