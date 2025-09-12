Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje w sprawie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Chce poznać opinie dotyczące jej funkcjonowania. Można je przesyłać do 3 października 2025r. na adres: sekretariat.dts@mf.gov.pl.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - co to?

Przypomnijmy, że klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a ordynacji podatkowej) została wprowadzona do polskiego prawa 15 lipca 2016 r. Miała zniechęcić podatników do stosowania agresywnej optymalizacji. Chodzi tu o sytuacje, w których dochodzi do sztucznych działań mających na celu jedynie obniżenie opodatkowania, co jest też niezgodne z celem przepisu lub ustawy.

Tak może być przykładowo jeżeli spółka, zamiast wypłacać członkom zarządu pełne wynagrodzenie, odkupuje od nich własne akcje po cenie kilkunastokrotnie wyższej niż ta, po której wcześniej je przekazała w ramach programu motywacyjnego. W takiej sytuacji organy mogą określić zobowiązanie podatkowe tak jakby kwota została wypłacona w formie wynagrodzenia.

Prewencyjny charakter

Kiedy przepisy o klauzuli wchodziły w życie, Ministerstwo Finansów szacowało, iż rocznie będzie ona zastosowana w nie więcej niż 46 sprawach. Nigdy więc nie zakładano jej masowego wykorzystania, ale działanie prewencyjne.

MF prosi o ocenę funkcjonowania klauzuli

Po prawie dekadzie funkcjonowania przepisów w tym zakresie i mając na uwadze zmieniające się otoczenie - Ministerstwo Finansów chce poznać opinie na ten temat, w szczególności środowiska naukowego, samorządowego, podatników oraz pełnomocników. Dzięki konsultacjom, resort chce się dowiedzieć, które rozwiązania sprawdziły się, a co trzeba zmianie, aby poprawić skuteczności tej instytucji.

Konsultacje odnośnie formularzy dotyczącego podatku globalnego

Niezależnie od tego MF ogłosiło konsultacje dotyczące projektów formularzy przewidzianych w ustawie o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych:

zawiadomień (GLB-Z1, GLB-Z2 wraz z załącznikiem, GLB-Z3),

zeznań podatkowych w zakresie IIR, UTPR i QDMTT (GLB-I1, GLB-U1, GLB-D1 wraz z załącznikami).

Opinie i uwagi w tym zakresie (z uzasadnieniem) można przesyłać do 19 września 2025 r. na adres: globalny.minimalny@mf.gov.pl.