Fragment odpowiedzi MF na pytanie DGP

Artykuł 45 ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że:

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

W zapytaniu faktyczny termin złożenia zeznania to 10 stycznia 2025 r. Przepisy nie uniemożliwiają podatnikowi wywiązania się z obowiązku podatkowego przed 15 lutego. Urząd skarbowy (US) nie może odmówić podatnikowi przyjęcia jego deklaracji podatkowej, nawet gdyby (podatnik) chciał to uczynić 2 stycznia. W takim przypadku US przyjmie datę 15 lutego jako datę wpływu zeznania (dla innych celów niż stosowanie ulgi), co samo w sobie nie wpłynie na warunek określony w art. 26h ust. 1 ustawy o PIT.©℗