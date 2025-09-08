Resort odesłał nas do dwóch innych ministerstw – Energii i Finansów. Na odpowiedź Ministerstwa Energii czekamy. Natomiast z informacji przesłanych DGP przez Ministerstwo Finansów wynika, że podatnicy nie mogą liczyć na zmiany w tym zakresie.

Chodzi o nowe przepisy, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2026 r. zostanie obniżony – ze 150 tys. zł do 100 tys. zł – podatkowy limit dotyczący amortyzacji i leasingu samochodów osobowych emitujących co najmniej 50 g CO2 na kilometr. Maksymalnie taką kwotę rat leasingu lub odpisów amortyzacyjnych można zaliczyć do kosztów podatkowych. Obniżone limity zostały wprowadzone na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Mają zachęcać przedsiębiorców do sukcesywnej wymiany pojazdów spalinowych na niskoemisyjne.

Najbardziej krytykowany jest przepis przejściowy. Wynika z niego, że dotychczasowe, korzystniejsze zasady będą nadal stosowane tylko do samochodów kupionych lub wziętych w leasing finansowy do końca 2025 r. W tej regulacji mowa jest bowiem o pojazdach „wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podatnika przed dniem wejścia w życie” zmian.

Przepis przejściowy nie dotyczy więc aut wykorzystywanych przez firmy na podstawie bardziej popularnego leasingu operacyjnego. Dlaczego? Bo przy tej formie leasingu podatnik korzystający z auta nie wprowadza go do swojej ewidencji środków trwałych. Pojazd jest w ewidencji firmy leasingowej. To oznacza, że obniżony limit (100 tys. zł) będzie miał zastosowanie do każdej takiej umowy – również tej zawartej przed 1 stycznia 2026 r.

MF: nie powinno być zaskoczenia

Dlatego podatnicy i ich doradcy domagają się, by znowelizować przepisy i wyeliminować niekorzystne zmiany, zanim jeszcze wejdą one w życie. Wskazują na problem z trwającymi już umowami leasingu operacyjnego. Przede wszystkim na to, że po prawie 10 latach od ustanowienia limitu 150 tys. zł nie tylko nie został on zwaloryzowany, ale jeszcze spadnie o 33 proc. To spowoduje, że zakup firmowych aut będzie całkowicie nieopłacalny – twierdzą.

Zapytane przez nas o to Ministerstwo Klimatu i Środowiska milczy, podobnie jak Ministerstwo Energii, a z informacji nadesłanych przez MF wynika, że podatnicy nie mogą liczyć na zmiany w tym zakresie. Resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP zwraca uwagę na to, że nowelizacja została uchwalona już cztery lata temu – 2 grudnia 2021 r., przy okazji wprowadzania zmian do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 2269 ze zm.). Czteroletnie vacatio legis to – według MF – wyjątkowo długi okres. Średni czas trwania umów leasingu operacyjnego wynosi trzy i pół roku – wyjaśnia resort. Dlatego uważa, że zmiana nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem (patrz: odpowiedź MF w ramce).

Nowe przepisy będą dotyczyć większości samochodów, bo, jak twierdzą eksperci, poziom emisji poniżej 50 g CO2 na kilometr jest całkowicie nieosiągalny dla samochodów spalinowych i większości hybryd. Obecny pułap 150 tys. zł będzie miał zastosowanie tylko do niskoemisyjnych pojazdów, co w praktyce będzie dotyczyć głównie hybryd plug-in.

Bez zmian pozostanie podatkowy próg dla samochodów elektrycznych (do których nie zalicza się hybryd) i z napędem wodorowym. Po 31 grudnia 2025 r. nadal będzie on wynosił 225 tys. zł.

Wykup z leasingu

W związku z tym, że przedsiębiorcy nie unikną niekorzystnych zmian dotyczących leasingu operacyjnego, pojawiają się porady, aby przed 2026 r. wykupić auto, po czym wprowadzić je do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. To miałby być sposób na uratowanie odliczeń, bo wówczas nadal będzie można korzystać z dotychczasowego limitu 150 tys. zł.

– Nie każdy jednak będzie mógł skorzystać z takiego manewru – podkreśla Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFaktu. Wyjaśnia, że umowa leasingu operacyjnego musi trwać co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji. W przypadku samochodów osobowych są to co najmniej dwa lata.

– Jeżeli auto zostanie wykupione np. po 22 miesiącach, to konieczna będzie korekta podatkowych kosztów, co jest bardzo niekorzystne – tłumaczy ekspert. Jeśli natomiast minimalny okres został zachowany, to wcześniejszy wykup może przynieść realne korzyści.

Piotr Juszczyk pokazuje to na przykładzie.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą korzysta z samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego o wartości 250 tys. zł (wartość netto + 50 proc. nieodliczonego VAT). Z tego 100 tys. zł zostało już spłacone w ratach, a 60 tys. zł zaliczono w koszty (czyli 60 proc., co wynika z proporcji 150 tys. zł – obecny limit – do 250 tys. zł – wartość podatkowa auta). W grudniu 2025 r. przedsiębiorca wykupi auto za 150 tys. zł (wartość netto + 50 proc. nieodliczonego VAT), po czym wprowadzi je do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Całą tę kwotę będzie mógł amortyzować według limitu 150 tys. zł. Jeżeli przedsiębiorca nie wykupi auta z leasingu, to od stycznia 2026 r. będzie mógł zaliczyć w koszty jeszcze tylko 40 proc. rat kapitałowych (co wynika z proporcji 100 tys. zł – nowy limit – do 250 tys. zł – wartość podatkowa auta). Jeśli w umowie wykup ustalony jest na 40 tys. zł, to pozostałe raty leasingowe będą wynosić 110 tys. zł. W koszty można by więc zaliczyć dodatkowo tylko 44 tys. zł (czyli 40 proc. z kwoty 110 tys. zł). W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów aż 66 tys. zł. Przekłada się to na dodatkowe obciążenia w podatku i składce zdrowotnej, które w przypadku podatku liniowego mogą wynieść aż 15,8 tys. zł. ©℗

