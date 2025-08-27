Podatek od nieruchomości a wyrobiska górnicze – problemy z interpretacją
Parlamentarzysta, który z nią wystąpił, zwrócił uwagę na problemy interpretacyjne w tym zakresie związane z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Dotyczą one właśnie opodatkowania obiektów zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych. Zmiany w tym zakresie – jak stwierdził poseł – mogą spowodować znaczne ubytki dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zaapelował więc o zmodyfikowanie zasad.
Opodatkowanie budowli w wyrobiskach górniczych – obecne zasady
W odpowiedzi wiceminister przypomniał, że według Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/09) budowle znajdujące się w wyrobisku górniczym mogą być przedmiotem opodatkowania, jeżeli spełniają przesłanki definicji budowli. Ustawodawcy przy projektowaniu zmian w podatku od nieruchomości zależało na zachowaniu w jak największym stopniu fiskalnego status quo. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że „wyłączenie wyrobiska górniczego z pojęcia obiektu budowlanego nie oznacza, iż opodatkowaniu nie będą podlegały zlokalizowane w nim budowle”.
Planowane zmiany w podatku od nieruchomości w górnictwie
Jarosław Neneman poinformował, że jeżeli organy podatkowe będą niejednolicie stosowały przepisy w tym zakresie, minister finansów i gospodarki wyda objaśnienia podatkowe lub interpretację ogólną. Niezależnie od tego wiceminister nie wykluczył zmian w przepisach, jeżeli stosowanie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych „będzie sprawiało istotne trudności w realizacji celu ustawy nowelizującej, czyli zachowaniu status quo zakresu przedmiotu opodatkowania”.
Odpowiedź wiceministra finansów Jarosława Nenemana z 6 sierpnia 2025 r. na interpelację poselską nr 11002
