Wynika to z dwóch projektów nowelizacji, które przyjęła wczoraj Rada Ministrów. Teraz trafią one do Sejmu. Nowelizacja ustaw o PIT i CIT wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Natomiast druga, dotycząca ustawy o podatku od spadków i darowizn, zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Pierwszy z przyjętych przez rząd projektów (dotyczący podatków dochodowych) zakłada trzy główne zmiany. Pierwsza ma znaczenie dla firm strefowych. Jeżeli inwestorowi zostanie cofnięte jedno ze zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej lub uchylona zostanie jedna z decyzji o wsparciu nowej inwestycji, to będzie on zwracać tylko faktycznie wykorzystaną pomoc publiczną (zwolnienie z podatku). Warunkiem będzie jednak prowadzenie przez firmę ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby zapewnić możliwość określenia dochodu z tej działalności oraz kwoty niezapłaconego od tego dochodu podatku.

Zmienione przepisy będą miały zastosowanie również do zezwoleń i decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj. przed 1 stycznia 2026 r.), które zostaną uchylone lub cofnięte po 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z drugą planowaną zmianą, podatkowa grupa kapitałowa nie straci swojego statusu (podatnika CIT) wskutek zawarcia transakcji kontrolowanej z podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK.

Trzecia zmiana to likwidacja obowiązku składania corocznej informacji o wspólnikach spółki jawnej (będącej podatnikiem CIT), jeżeli nie zmienia się skład jej wspólników. Po zmianie przepisów, informacje trzeba będzie przesyłać:

- po zawiązaniu spółki (od podstaw lub na skutek przekształcenia) oraz

- w razie zmiany wspólników, na skutek której prawa do spółki jawnej obejmie nowy wspólnik niebędący osobą fizyczną (np. spółka z o.o.).

Od spadków i darowizn

Dzięki zmianom przewidzianym w drugim projekcie łatwiej będzie sprzedać majątek (np. mieszkanie), gdy wcześniej nabycie potwierdził notariusz lub w grę wchodziło zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla członków najbliższej rodziny. W takich sytuacjach nie trzeba już będzie uzyskiwać zaświadczenia z urzędu skarbowego. Będzie to dotyczyć majątku nabytego po 31 grudnia 2006 r.

W tym samym projekcie przewidziano zmianę zasad ustalania wartości nieodpłatnych powtarzających się świadczeń (w tym rent wypłacanych na podstawie art. 903 kodeksu cywilnego) dla celów podatku od spadków i darowizn. To skutek uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 marca 2025 r. (sygn. akt III FPS 5/24). Do świadczeń ustanowionych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosowane będą dotychczasowe przepisy.

Etap legislacyjny

Projekty nowelizacji: ustaw o PIT i CIT (nr UDER23) i ustawy o podatku od spadków i darowizn (UDER19) – przyjęte przez rząd