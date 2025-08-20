Przypomnijmy, że podatek od przychodów z budynków obciąża właścicieli budynków, które są wynajmowane, wydzierżawiane lub oddane do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b ustawy o CIT i art. 30g ustawy o PIT). Podstawą opodatkowania jest suma przychodów z poszczególnych budynków pomniejszona o 10 mln zł (kwota wolna). Stawka podatku wynosi 0,035 proc.

Zgodnie z art. 24b ust. 13 ustawy o CIT, podatnicy mogą nie wpłacać podatku od przychodów z budynków, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na CIT za dany miesiąc. Innymi słowy, jeżeli bieżący CIT jest większy niż podatek od przychodów z budynków, to tego drugiego się nie płaci.

Z kolei z art. 24b ust. 14 wynika, że kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków odlicza się od CIT obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy.

Problem z fundacjami rodzinnymi jest taki, że co do zasady są one zwolnione z podatku dochodowego. CIT na ogólnych zasadach (według stawki 19 proc.) płacą jedynie od przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze podpisanej z podmiotem powiązanym (art. 6 ust. 8 ustawy o CIT).

Zasadniczo jednak fundacje płacą 15-proc. CIT dopiero w momencie wypłaty świadczeń na rzecz fundatora lub beneficjenta albo przekazania im mienia na skutek likwidacji (art. 24q ust. 1 ustawy o CIT).

Jest jeszcze sankcyjny 25-proc. CIT, gdy fundacja osiąga dochody z niedozwolonej działalności gospodarczej (innej niż określona w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej).

Fundacja, która wystąpiła o interpretację, płaci podatek od przychodów z wynajmowanych budynków. Oprócz tego jednemu ze swoich beneficjentów wypłaca co miesiąc określoną kwotę, a drugi wydzierżawił od niej jeden z budynków, w którym prowadzi działalność gospodarczą.

Poinformowała, że kwota podatku od przychodów z budynków jest wyższa niż kwota 15-proc. CIT należnego od świadczeń na rzecz beneficjenta. Zamierzała więc pomniejszać podatek od przychodów z budynków o 15-proc. CIT.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że to niemożliwe. Zwrócił uwagę na to, że w ustawie o CIT nie ma podstawy prawnej dla takiego pomniejszania. Potwierdza to również sama konstrukcja formularza CIT-8FR – dodał.

Wyjaśnił, że fundacja mogłaby jedynie pomniejszyć 15-proc. CIT od świadczeń na rzecz beneficjentów o kwotę podatku zapłaconego na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy o CIT, czyli o kwotę 19-proc. CIT należnego od dochodów z dzierżawienia budynku drugiemu beneficjentowi. Przy czym odliczenie nie może być większe niż kwota należnego 15-proc. CIT. Wynika to z art. 24q ust. 8 ustawy. ©℗