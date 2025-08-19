Inaczej może być, gdy takie centrum logistyczne jest podmiotem powiązanym. W takiej sytuacji dyrektor KIS uważa, że zagraniczna spółka ma w Polsce zakład, co oznacza obowiązek rozliczania CIT. Tak stwierdził np. w interpretacji indywidualnej z 10 lutego 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.739.2022.2.AK).

O najnowszą interpretację wystąpiła spółka z siedzibą w Rumunii, która prowadzi sklep internetowy. Jej klientami są zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Spółka wyjaśniła, że nie zatrudnia w Polsce pracowników, nie ma tu biura, punktu informacyjnego ani punktu obsługi. Nie jest też właścicielem ani najemcą żadnej nieruchomości w naszym kraju. Wszystkie umowy z partnerami biznesowymi oraz klientami zawierają pracownicy spółki pracujący w Rumunii (skąd też jest prowadzona obsługa klientów sklepu). Spółka dodała, że nie zamierza powoływać przedstawiciela w Polsce, który miałby tu stałe lub dominujące miejsce pracy.

Centrum logistyczne w Polsce

W celu dostarczania towarów klientom spółka zawarła umowę z polską firmą zarządzającą centrum logistycznym na terenie naszego kraju. Centrum to nie jest powiązane ze spółką personalnie ani kapitałowo, świadczy usługi logistyczne również na rzecz innych klientów. Odpowiada tylko za świadczenie usług magazynowania i realizacji zamówień zgodnie z umową.

Spółka chciała się upewnić, że korzystanie z jego usług nie oznacza powstania w Polsce zakładu, o którym mowa w art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz w art. 5 polsko-rumuńskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Nie będzie więc musiała rozliczać się w Polsce z CIT.

Nie ma zakładu podatkowego

Potwierdził to dyrektor KIS. Wyjaśnił, że w świetle art. 5 umowy polsko-rumuńskiej zakład jest w Polsce wtedy, gdy są spełnione łącznie następujące przesłanki:

istnieje w Polsce miejsce, gdzie prowadzona jest działalność (placówka),

placówka ta ma stały charakter,

za pośrednictwem tej placówki jest wykonywana działalność gospodarcza, która nie ma charakteru przygotowawczego ani pomocniczego.

W tej sprawie – jak zauważył dyrektor KIS – usługi realizowane na rzecz spółki przez centrum logistyczne mają charakter przygotowawczy lub pomocniczy. Nie dojdzie więc do powstania na terytorium Polski zakładu, co oznacza, że osiągane tu dochody nie będą tu opodatkowane. ©℗

opinia

Interpretacja pokazuje, na co zwracać uwagę

/> />

Zasadniczo organy podatkowe prezentują rygorystyczne podejście do powstania w Polsce zakładu w rozumieniu przepisów o CIT. Twierdzą, że czynności, które podatnikom wydają się przygotowawcze lub pomocnicze, stanowią w istocie element głównego biznesu zagranicznego podatnika i powodują powstanie w Polsce zakładu.

Interpretacja z 1 sierpnia 2025 r. daje nadzieję, że zwycięży racjonalne podejście. Jednocześnie pokazuje, na co zwracać uwagę. Po pierwsze, organy podatkowe z mniejszą podejrzliwością podchodzą do podmiotów korzystających z usług niepowiązanych dostawców (centrum usług logistycznych) niż z usług podmiotów powiązanych. Po drugie, ryzyko powstania zakładu znacząco zwiększają postanowienia umów gwarantujące korzystającemu z usług logistycznych uprawnienia kontrolne, na przykład wstęp personelu na teren zakładu czy wydzielenie jakiejś jego części tylko dla potrzeb danego podmiotu.

Mimo tego pojęcie zakładu pozostaje niedookreślone i podatnik, chcąc uzyskać pewność prawną, powinien rozważyć wystąpienie o interpretację indywidualną. ©℗