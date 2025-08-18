Dlaczego MF odracza reformę exit tax?

Za każdym razem Ministerstwo Finansów uzasadnia odroczenie zarzutami o niezgodność polskich przepisów o exit tax z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, a w szczególności z wyrokiem z 26 lutego 2019 r. (sygn. C-581/17). Unijny trybunał orzekł wtedy, że żądanie natychmiastowej zapłaty exit tax narusza unijne prawo i przeczy zasadzie swobody przepływu kapitału.

Zdaniem MF wystarczy więc odroczyć termin poboru podatku, co ułatwi podatnikom wykonanie zobowiązania podatkowego. Resort zaproponował więc, aby termin wpłaty podatku został odroczony do:

7. dnia miesiąca następnego po tym, w którym podatnik utracił składnik majątku (zrealizował zyski) przed 1 grudnia 2027 r.;

-do 31 grudnia 2027 r. w pozostałych przypadkach.

Kolejne odroczenia mają też pozwolić ministerstwu na wypracowanie koncepcji ewentualnych zmian w przepisach o exit tax. Przyznał to wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi z 3 lipca br. na poselską interpelację nr 10193.

Exit tax. Na jakie pytanie odpowie TSUE?

Przypomnijmy, że o losie polskiego exit tax pobieranego od osób fizycznych (podatników PIT) rozstrzygnie TSUE. Pytanie, a w zasadzie trzy pytania skierował do trybunału 29 maja 2025 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 566/25). Przede wszystkim spytał, czy polski fiskus może żądać zapłaty exit tax już z chwilą, gdy podatnik zmienia swoją rezydencję podatkową z krajowej na zagraniczną (ewentualnie z rozłożeniem zapłaty tego podatku na raty), a nie z chwilą, gdy sprzeda majątek? Warszawski sąd chce też wyjaśnienia, czy fiskus może żądać zapłaty exit tax od hipotetycznej wartości majątku emigranta.

Innymi słowy, wątpliwości sądu budzi to, czy polskie przepisy nie naruszają unijnej swobody przemieszczania się, wynikającej z art. 21 i art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pisaliśmy o tym szerzej w artykule „Polski exit tax trafił do TSUE” (DGP nr 107/2025). Nie można więc wykluczyć, że planowane rozporządzenie odraczające pobór exit tax będzie ostatnim w tym zakresie aktem prawnym.