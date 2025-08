OPINIA

Nie oszczędzanie a inwestycje. Z zastrzeżeniami

Łukasz Wilkowicz, dziennikarz DGP

Gdy ponad dwie dekady temu miał zacząć obowiązywać podatek Belki, przez krótki czas przed jego wprowadzeniem królowały „lokaty antybelkowe”. Pozwalały uniknąć nowej daniny – czasem nawet przez kilka lat – tylko ich warunki były tak słabe, że nie dawały realnych korzyści. Szczegółów jeszcze nie znamy, ale wiele wskazuje, że konta OKI też mają "potencjał", by stać się wehikułami pozwalającymi uniknąć podatku, ale niekoniecznie z zyskiem dla oszczędzających.

Bo też w nowym pomyśle chodzi nie tyle o oszczędzanie, co o inwestowanie. Koalicja Obywatelska w swoim programie zapowiadała wsparcie dla inwestycji długoterminowych. Przekazane wczoraj pierwsze informacje o zasadach OKI nie wskazują, by pomysłodawcy faktycznie mieli na względzie długi horyzont. Wygląda raczej na to, że będzie to produkt skrojony pod krótkoterminowych graczy. Zachęca do tego również sposób opodatkowania kwot powyżej limitu 100 tys. zł. Ma to być 19 proc. (stawka podatku Belki) od rentowności obligacji skarbowych, tyle że odniesione nie do zarobku, a do wartości aktywów. Gdy ceny akcji będą rosły, to nie problem, ale podatek trzeba będzie płacić i przy spadkach.