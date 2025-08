Nie będzie zmian w podatku Belki. Będzie za to OKI

Na razie podatek Belki pozostaje bez zmian. Zostanie natomiast wprowadzony nowy ustrukturyzowany produkt oszczędnościowy - Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI). Cel to wspieranie długoterminowego inwestowania.

Ogólne założenia są proste: w ramach OKI będzie można inwestować bez podatku do 100 tys. zł w inwestycje na rynku kapitałowym, w tym do 25 tys. zł w lokaty i obligacje oszczędnościowe. Nadwyżka ponad 100 tys. zł będzie opodatkowana niskim podatkiem.

Szczegóły wciąż są jeszcze do dopracowania. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział wczoraj, że w listopadzie ogłaszana będzie stawka podatku od nadwyżki ponad 100 tys. zł na koncie OKI na następny rok. Wzór na obliczenie tej stawki nie jest jeszcze znany. Ministerstwo zakłada, że będzie to 19 proc. podatek Belki pomnożony przez oprocentowanie rocznych lub trzyletnich papierów skarbowych.

Nie wiadomo jeszcze, czy jedna osoba będzie mogła mieć tylko jeden rachunek, czy też możliwe będzie zakładanie większej liczby OKI. Limit 100 tys. zł ma – według propozycji resortu – ma dotyczyć wszystkich form oszczędzania i wszystkich rachunków.

Minister nie odpowiedział też dokładnie na pytania dziennikarzy o warunki wypłat z konta OKI. Podkreślił natomiast, że dostęp do środków ma być nieograniczony. Doprecyzowania wymaga jeszcze wiek, od którego będzie można inwestować – prawdopodobnie podatku Belki będą mogli uniknąć inwestorzy powyżej 15 roku życia.

Kiedy zostanie wprowadzone Osobiste Konto Inwestycyjne?

Według Ministerstwa Finansów realnym terminem wprowadzenia nowego instrumentu finansowego jest połowa 2026 r. Konto OKI ma być dobrowolne. Plany ministerstwa nie przewidują żadnych ograniczeń czasowych, aby oszczędzać bez podatku do limitu 100 tys. zł.

Preferencja będzie dotyczyła wyłącznie nowych środków. Nie ma więc mowy o „przełożeniu” posiadanych dotychczas instrumentów finansowych np. obligacji na konto OKI.

Bez zmian w podatku Belki

Na konferencji padła jeszcze jedna istotna informacja dla podatników. Zmian w podatku Belki nie będzie. Po licznych zapewnieniach o planach ograniczenia opodatkowania oszczędności, ministerstwo ostatecznie przekazało, że rozwiązania w tym zakresie nie zostaną znowelizowane. Wciąż obowiązywać będzie 19-proc. podatek od zysków kapitałowych – poza kontem OKI.

Jeszcze kilka dni temu w Polsat News minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek informował, że już niedługo zostanie przedstawiona koncepcja zmiany podatku Belki. Przekazał, że nie dojdzie do likwidacji podatku, lecz będzie on inaczej wyskalowany. We wtorek jednak minister Andrzej Domański wyraźnie zaznaczył, że na razie podatek Belki pozostaje bez zmian.