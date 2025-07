Miasto może częściowo odliczyć VAT, gdy w ramach głównej inwestycji ponosi wydatki na infrastrukturę towarzyszącą, niezbędną do wykonania kompleksowego projektu służącego także do działalności gospodarczej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o przebudowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe oraz parkingi. Część infrastruktury miała zostać oddana w dzierżawę podmiotom, które w zamian będą płacić czynsz objęty VAT.

Spór z fiskusem dotyczył infrastruktury uzupełniającej. Miasto twierdziło, że będzie ona wykorzystywana zarówno do działalności gospodarczej, jak i innych celów. Dlatego uważało, że może częściowo odliczyć VAT naliczony z faktur dokumentujących wydatki na infrastrukturę towarzyszącą, zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, czyli według proporcji.

Czy miasto działa jako podatnik VAT?

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że w zakresie infrastruktury uzupełniającej miasto nie działa jako podatnik VAT, ponieważ nie jest ona wykorzystywana do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT.

Wydatki te służą realizacji zadań publicznych w ramach władztwa publicznego, a zatem nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. W tej sytuacji nie ma podstaw do odliczenia VAT, nawet w części – uznał dyrektor KIS.

Miasto ma prawo do odliczenia VAT

Miasto wygrało w sądach. Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, wykonywanie zadań własnych, w tym inwestycji infrastrukturalnych, może odbywać się także w ramach działalności gospodarczej, jeżeli dochodzi do świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych. W konsekwencji wydatki na infrastrukturę uzupełniającą, choć nie służą bezpośrednio działalności opodatkowanej, to pozostają z nią w ścisłym związku i przyczyniają się do jej realizacji. Ponosząc je, miasto może więc częściowo odliczyć VAT – orzekł WSA.

Tego samego zdania był NSA. On również uznał, że wydatki poniesione na infrastrukturę, mimo że nie służą bezpośrednio czynnościom opodatkowanym, to pozostają w ścisłej korelacji z infrastrukturą, która służy takim czynnościom. Są bowiem niezbędne do osiągnięcia kompleksowego celu inwestycji. W związku z tym miastu przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT od wydatków na infrastrukturę uzupełniającą, na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy o VAT – orzekł sąd kasacyjny.

Wyrok NSA z 18 lipca 2025 r., sygn. akt I FSK 783/22