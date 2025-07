Ministerstwo Finansów chce bowiem wprowadzić do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2023/2226 (tzw. DAC8), która mocno ogranicza anonimowość w handlu walutami wirtualnymi.

Przypomnijmy, że zgodnie z tą dyrektywą, podmioty, które ułatwiają obrót kryptowalutami (np. giełdy), muszą przekazywać krajowemu fiskusowi najważniejsze informacje o transakcjach. Chodzi m.in. o: imię i nazwisko użytkownika, jego dane adresowe i NIP, nazwę kryptowaluty i wartość związanej z nią transakcji (wyrażoną w walucie tradycyjnej obowiązującej w danym kraju). Pierwsze raporty powinny trafiać do skarbówki od początku 2026 r.

Szef KAS zbierze informacje

W Polsce szef Krajowej Administracji Skarbowej miałby otrzymywać informację zbiorczą o takich transakcjach. Dzięki temu będzie mógł automatycznie wymieniać się zebranymi danymi z administracjami skarbowymi innych krajów Unii Europejskiej. Pierwsza wymiana powinna nastąpić do końca września 2027 r.

Za niewywiązywanie się z nowych obowiązków będą sankcje, ale ich wysokość określają poszczególne kraje UE. W założeniach do projektu nowelizacji nie ma o tym jeszcze mowy.

Wiadomo już natomiast, że resort finansów chce poszerzyć zakres automatycznej wymiany informacji m.in. o niektóre dywidendy niepowiernicze i transgraniczne interpretacje indywidualne dotyczące osób fizycznych, jeżeli wartość transakcji (zespołu transakcji) przekroczy 1,5 mln euro. To także wynika z dyrektywy DAC8.

Podatek wyrównawczy

Kolejne projektowane zmiany zmierzają do wdrożenia do polskiego prawa unijnej dyrektywy 2025/872, określanej jako DAC9. Przewiduje ona uproszczenia w raportowaniu wprowadzonym na podstawie obowiązujących już przepisów o 15-proc. globalnym podatku wyrównawczym. Międzynarodowe korporacje, które podlegają tym regulacjom, będą mogły składać jedno zeznanie dla całej grupy kapitałowej. Obecnie muszą to robić poszczególni członkowie tych grup w swoich państwach.

Informacje zgromadzone w zeznaniach będą automatycznie wymieniane pomiędzy krajami unijnymi.

Dyrektywa DAC9 wprowadziła też jednolity wzór deklaracji na podatek wyrównawczy, który został oparty na standardowym formularzu opracowanym przez OECD.

Platformy internetowe

Planowana nowelizacja ma także rozwiać niektóre wątpliwości interpretacyjne, powstałe na tle przepisów, które zobowiązują internetowe platformy sprzedażowe do przekazywania informacji o użytkownikach. Chodzi o dyrektywę 2021/514 określaną jako DAC7.

Resort finansów chce m.in. doprecyzować, że nie jest wymagane przekazywanie TIN (odpowiednika NIP za granicą) lub numeru w rejestrze gospodarczym sprzedawcy, jeżeli państwo rezydencji sprzedawcy nie wydaje takich numerów.

Zakłada się, że rząd przyjmie projekt nowelizacji w trzecim kwartale br., a ona sama wejdzie w życie z początkiem 2026 r.

Etap legislacyjny:

Założenia do projektu nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw - opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu