Do I czytania trafią nowelizacje dotyczące: naliczania odsetek za zwłokę podczas kontroli podatkowej i celno-skarbowej, holdingów oraz wykazu podatników VAT.

KSeF na minutę przed uchwaleniem

Na razie na stronie internetowej Sejmu pojawiła się informacja, że porządek obrad może zostać uzupełniony o rozpatrzenie sprawozdania sejmowej komisji dotyczącego projektu zmian w KSeF. To oznacza, że projekt ten może trafić do II czytania na posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się już jutro (22 lipca br.) i potrwa do piątku (25 lipca br.). Jeżeli tak się stanie, to jest bardzo prawdopodobne, że na tym posiedzeniu odbędzie się nie tylko II, lecz także i III czytanie, czyli de facto głosowanie. Jeśli tak się stanie, to jeszcze w tym tygodniu nowelizacja zostałaby skierowana do Senatu.

Taki zresztą jest plan – żeby parlament przyjął zmiany jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi. Mówił o tym w czerwcu dr Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów podczas IX edycji Kongresu Rady Programowej Konfederacji Lewiatan. Zapowiedział też, że resort finansów pracuje już nad objaśnieniami podatkowymi dotyczącymi KSeF, a opublikuje je, gdy tylko nowelizacja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy, że obowiązkowy KSeF będzie wdrażany etapowo. Za pomocą tego systemu będą musieli wystawiać faktury:

od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży (wraz z VAT) w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł,

od 1 kwietnia 2026 r. pozostali przedsiębiorcy, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców (u których łączna wartość sprzedaży z VAT udokumentowana fakturami nie przekroczy 10 tys. zł miesięcznie) – oni będą musieli stosować KSeF od 1 stycznia 2027 r.

Podczas prac sejmowej komisji finansów publicznych przedstawiciele MF raz jeszcze podkreślali, że wdrażanie etapami będzie dotyczyło wysyłania faktur za pomocą systemu, a nie ich odbierania. To oznacza, że niektórzy podatnicy będą musieli odbierać z KSeF ustrukturyzowane faktury, zanim jeszcze sami zaczną je wystawiać.

W takiej sytuacji – jak tłumaczyła zastępca dyrektora departamentu Anna Mytyk – mały przedsiębiorca otrzyma od podatnika zobowiązanego do wystawiania ustrukturyzowanych faktur (np. na stacji benzynowej) dokument, który sam nie będzie fakturą, ale będzie zawierał kod, który po zeskanowaniu przekieruje do faktury znajdującej się w systemie. Sam ten dokument nie będzie uprawniał do odliczenia podatku. Prawo to daje tylko faktura, dlatego przedsiębiorca będzie musiał zeskanować kod, by sprawdzić, że faktura jest w systemie i że na tej podstawie można odliczyć VAT. Na tym etapie dostęp do faktury nie będzie jeszcze wymagał wejścia na konto podatnika w KSeF.

Komisja finansów publicznych wprowadziła sporo poprawek nie tylko doprecyzowujących, lecz także merytorycznych. Dzięki jednej z nich podatnicy będą mogli od tej pory wystawiać i przesyłać do KSeF faktury z załącznikami, o ile zgodzi się na to szef KAS. Wystarczy jedna taka zgoda, nie będzie trzeba przesyłać kolejnych zgłoszeń w tej sprawie.

To ważne, bo wiele firm (np. telekomunikacyjne) chce wysyłać faktury właśnie z załącznikami. Jak tłumaczyła Anna Mytyk, zawiadomienie o przesyłaniu faktur z załącznikiem podatnicy będą wysyłać za pośrednictwem swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym, na specjalnym formularzu. W ciągu trzech dni powinni automatycznie dostać potwierdzenie takiej możliwości.

Komisja wprowadziła też poprawki w zakresie dobrowolnego korzystania z KSeF przez rolników ryczałtowych. Uściśliła, że wystawiane przez nich faktury ustrukturyzowane będą oznaczane kodem umożliwiającym dostęp do faktury i weryfikację zawartych w niej danych.

Obniżenie kar

Z kolei nadzwyczajna komisja ds. zmian w kodyfikacjach rozpatrzyła projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego i ordynacji podatkowej. Zarekomendowała przyjęcie go bez zmian.

Projekt – przypomnijmy – zmierza do obniżenia maksymalnych kar za niektóre przestępstwa skarbowe dotyczące obowiązków formalnych, np. za niezłożenie informacji o cenach transferowych (art. 80e k.k.s.). Po obniżce grzywna będzie wynosiła do 420 stawek dziennych, a nie, jak obecnie, 720.

Z ordynacji zostanie wykreślony art. 31, który zobowiązuje dziś osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie pobranych kwot do urzędu skarbowego i do zgłoszenia danych tych osób fiskusowi. W konsekwencji zostanie też usunięty par. 1 z art. 79 k.k.s, który dziś przewiduje grzywnę za niedopełnienie obowiązków wskazanych w art. 31 ordynacji. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

Sejm po raz pierwszy zajmie się też projektem innej nowelizacji ordynacji podatkowej, który dotyczy nienaliczania odsetek za zwłokę przy przedłużających się kontrolach skarbówki. Odsetki nie będą dłużej naliczane, jeżeli kontrola podatkowa albo celno-skarbowa nie zostaną zakończone w ciągu sześciu miesięcy od jej wszczęcia (nowy pkt 7c w par. 1 art. 54 ordynacji podatkowej). Innymi słowy, jeżeli kontrola potrwa np. siedem miesięcy, to odsetki za zwłokę nie będą naliczane za jeden miesiąc – siódmy.

W projekcie, który trafi do I czytania, nie przewidziano zmian w zakresie naliczania odsetek za zwłokę w postępowaniu podatkowym. Artykuł 54 par. 1 pkt 7 ordynacji pozostanie w dotychczasowym brzmieniu. To dobra informacja dla podatników, bo planowana początkowo zmiana miała pójść w niekorzystnym dla nich kierunku.

Spółki holdingowe

Drugi projekt, który na tym posiedzeniu Sejmu trafi do I czytania, dotyczy zmian dla spółek holdingowych. Jeżeli będą one chciały skorzystać ze zwolnienia z CIT dla dochodu ze sprzedaży udziałów lub akcji swojej spółki zależnej, nie będą już musiały składać na pięć dni przed transakcją specjalnego oświadczenia do urzędu skarbowego (zmiana w art. 24o ustawy o CIT).

Nowelizacja ma wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wykaz podatników VAT

Do I czytania trafi też projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o VAT. Jego autorem nie jest Ministerstwo Finansów, lecz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Projekt zakłada, że do wykazu podatników VAT będzie można zajrzeć za pomocą wyszukiwarki firm dostępnej na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/wyszukiwarka-firm. ©℗

Zmiany podatkowe. Posiedzenie Sejmu w dniach 22–25 lipca Jakie zmiany Która nowelizacja Na jakim etapie Zmiany w KSeF Projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1407) Rozpatrzony przez Komisję Finansów Publicznych. Na najbliższym posiedzeniu może trafić do II, a nawet III czytania. Obniżone zostaną maksymalne kary, które sąd będzie mógł wymierzyć za przestępstwo skarbowe dotyczące obowiązków formalnych (np. za niezłożenie informacji). Projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego i ordynacji podatkowej (druk sejmowy nr 1313) Rozpatrzony przez nadzwyczajną komisję ds. zmian w kodyfikacjach. Na najbliższym posiedzeniu trafi do II czytania. Nienaliczanie odsetek za zwłokę, jeżeli kontrola podatkowa albo celno-skarbowa będą trwały dłużej niż sześć miesięcy - od dnia następnego aż do zakończenia kontroli Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej (druk sejmowy nr 1439) Na najbliższym posiedzeniu Sejmu trafi do I czytania. Likwidacja obowiązku składania przez spółkę holdingową oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z CIT dochodów ze zbycia udziałów (akcji) Projekt nowelizacji ustawy o CIT (druk sejmowy nr 1441) Na najbliższym posiedzeniu Sejmu trafi do I czytania. Możliwość sprawdzania na portalu biznes.gov.pl, czy kontrahent jest ujęty w wykazie podatników VAT Projekt nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 1449) Na najbliższym posiedzeniu Sejmu trafi do I czytania.

