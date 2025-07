Chodziło o podatnika, który w ramach działalności gospodarczej zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem oprogramowania. We wniosku o interpretację mężczyzna poinformował, że efektem jego pracy są programy komputerowe stanowiące utwory chronione prawem autorskim. Zgodnie z umową przenosi on na kontrahenta autorskie prawa majątkowe do tych utworów.

Podatnik był zdania, że jego działalność ma charakter twórczy i systematyczny, co pozwala uznać ją za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o PIT. Zaznaczył, że prowadzi szczegółową ewidencję, zgodnie z art. 30cb ustawy o PIT, która umożliwia mu wyodrębnienie dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W związku z tym – uważał – ma prawo do zastosowania 5-proc. stawki podatku dochodowego.