Nawet gdy darczyńca przelał pieniądze bezpośrednio na konto sprzedającego nieruchomość, taka darowizna jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Podtrzymał tym samym swoje ugruntowane już stanowisko, wyrażone m.in. w wyrokach z 29 października 2024 r. (sygn. akt III FSK 19/23), 12 grudnia 2024 r. (III FSK 669/23) i 18 grudnia 2024 r. (III FSK 613/23).

Chodziło o kobietę, która kupiła mieszkanie z garażem za pieniądze otrzymane od matki. Problem polegał na tym, że matka przekazała je bezpośrednio ze swojego rachunku na konto sprzedającego.

Spór o zwolnienie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że to wyklucza zwolnienie dla darowizn od najbliższej osoby, zaliczanej do tzw. zerowej grupy podatkowej. Wskazał, że zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 2 warunkiem zwolnienia jest to, że obdarowany udokumentuje otrzymanie darowizny dowodem przekazania na swój rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Dyrektor KIS uznał, że w tej sprawie warunek ten nie został spełniony. Dodał, że inaczej byłoby, gdyby przelew trafił na rachunek bankowy osoby trzeciej (np. dewelopera), z tym że na subkonto osoby obdarowanej wyodrębnione w ramach tego rachunku.

Tylko na rachunek nabywcy

Z fiskusem zgodził się WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I SA/Bd 93/23). Podkreślił, że w celu skorzystania ze zwolnienia obdarowany musi spełnić łącznie dwa warunki: zgłosić darowiznę w ciągu sześciu miesięcy do urzędu skarbowego i udokumentować jej otrzymanie dowodem przekazania na własny rachunek lub przekazem pocztowym.

Według WSA, nie można utożsamiać sytuacji, w której darczyńca przelewa środki na konto obdarowanego, z przypadkiem, gdy matka przekazuje pieniądze bezpośrednio ze swojego konta na rachunek sprzedającego nieruchomość.

Także na konto sprzedającego

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił ten wyrok, jak i interpretację dyrektora KIS. Orzekł, że również przekazanie przedmiotu darowizny bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy nieruchomości umożliwia skorzystanie przez osobę obdarowaną ze zwolnienia na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Istota przesłanki koniecznej, by skorzystać ze zwolnienia, polega na udokumentowaniu, że obdarowany rzeczywiście uzyskał możliwość dysponowania darowanymi środkami pieniężnymi od określonej osoby, z określonego źródła. Takie udokumentowanie ma miejsce zarówno wówczas, gdy darowane środki wpływają na rachunek obdarowanego, jak i wtedy, gdy darczyńca w imieniu i na rzecz obdarowanego przekazuje je na rachunek bankowy wierzyciela obdarowanego – wyjaśnił sędzia Sławomir Presnarowicz.