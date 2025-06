Celem planowanej nowelizacji jest uproszczenie i stopniowe wprowadzenie obowiązku korzystania z KSeF – teleinformatycznej platformy do wystawiania, przesyłania i przechowywania e-faktur. System ma ograniczyć biurokrację, ujednolicić obieg dokumentów oraz obniżyć koszty działalności przedsiębiorców.

KSeF zostanie wprowadzone etapami

Wdrożenie obowiązku e-fakturowania zostanie podzielone na dwa etapy: od 1 lutego 2026 r. dla firm, które w 2024 r. osiągnęły sprzedaż powyżej 200 mln zł, od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

Dla mikroprzedsiębiorców przewidziano okres przejściowy – od kwietnia do grudnia 2026 r. nie będą oni musieli wystawiać e-faktur, jeśli ich miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł.

Co zakłada projekt?

Projekt utrzymuje możliwość wystawiania faktur na kasach rejestrujących do końca 2026 r. Wprowadza też na stałe tryb "offline24", umożliwiający wystawienie faktury bez dostępu do internetu.

Do końca 2026 r. nie będą też stosowane kary za błędy we wdrażaniu nowych przepisów.

"W związku z wejściem w życie KSeF, o 1/3 skrócony zostanie podstawowy termin zwrotu VAT – z 60 do 40 dni. Podatnicy otrzymają przez to szybciej środki z urzędu skarbowego, co poprawi ich płynność finansową" - wyjaśniono na stronie KPRM. (PAP)