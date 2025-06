Jaka nowelizacja

– Powinny one zostać poprawione jeszcze przed ich uchwaleniem – uważa Janina Fornalik, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który wczoraj został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt zakłada zmiany w przepisach o KSeF (dziś jest on dobrowolny).

Przypomnijmy, że najwięksi podatnicy zaczną obowiązkowo stosować KSeF od 1 lutego 2026 r., a pozostali od 1 kwietnia 2026 r. Wyjątkiem będą tylko mikroprzedsiębiorcy (których łączna wartość sprzedaży z VAT udokumentowana fakturami nie przekroczy 10 tys. zł miesięcznie), dla których obowiązek stosowania KSeF wejdzie od 1 stycznia 2027 r.

Jak miało być

Jeśli idzie o datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej, to pierwotnie Ministerstwo Finansów zakładało, że liczyć się będzie moment wysłania faktury do KSeF, czyli de facto nadania numeru przez system.

Stosowany byłby więc obowiązujący już dziś art. 106na ust. 1 ustawy o VAT, który brzmi: „Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur”. Dziś ten przepis ma zastosowanie w odniesieniu do firm korzystających dobrowolnie z KSeF. W przyszłości miał dotyczyć podmiotów stosujących KSeF obowiązkowo.

To by oznaczało, że data wystawienia faktury w systemie księgowym firmy (ujęta w polu P_1 schemy) nie zawsze pokrywałaby się z datą przesłania do KSeF, co ma szczególne znaczenie na przełomie miesiąca. Jeżeli np. faktura zostałaby wystawiona w systemie księgowym firmy 30 czerwca, a wysłana do KSeF 1 lipca, to zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy datą wystawienia faktury byłby 1 lipca.

Jak będzie

Obecny projekt zakłada inaczej – decydująca będzie data wygenerowania faktury w systemie firmy, zapisana w polu P_1. Nie będzie miało znaczenia, czy faktura zostanie przesłana do Krajowego Systemu e-Faktur od razu czy dzień później (jako faktura wystawiona offline).

Zdaniem Janiny Fornalik dobrze, że to zmieniono. Ekspertka zwraca uwagę na to, że data wystawienia faktury jest bardzo istotna z kilku powodów, np. w niektórych sytuacjach decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego w VAT. Od tej daty zależy z kolei, w której deklaracji (a naszym przykładzie: za czerwiec czy za lipiec) należy ująć fakturę i jaki kurs przyjąć dla kwot wyrażonych w obcej walucie.

– To wszystko ma znaczenie np. dla rozliczeń leasingu, najmu, dzierżawy, dostawy mediów – tłumaczy ekspertka.

Przepis dotyczący KSeF jest niejasny…

Jej zdaniem jednak przepisy projektu mogą wprowadzać w błąd. Bez zmian ma bowiem pozostać wspomniana zasada zapisana w art. 106na ust. 1 ustawy o VAT, która utożsamia datę wystawienia faktury z momentem wysłania faktury do KSeF.

W projekcie dodano natomiast regulację, z której wynika, że jeżeli data wystawienia faktury, wpisana w polu P1 schemy, będzie wcześniejsza niż data faktycznej wysyłki do KSeF, to taka faktura będzie traktowana jak faktura wystawiona offline. Tak ma wynikać z nowego art. 106nda ust. 16 ustawy o VAT, który ma brzmieć: „za fakturę, o której mowa w ust. 1, uznaje się także fakturę ustrukturyzowaną, jeżeli data jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur jest późniejsza niż data, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1, wskazana na tej fakturze”.

Z kolei data wystawienia faktur offline została określona w nowym art. 106 nda ust. 10 ustawy: „Za datę wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, uznaje się datę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1, wskazaną przez podatnika na tej fakturze”. Będzie to zatem data wystawienia faktury w systemie księgowym firmy, ujęta w polu P_1.

To oznacza, że jeżeli faktura zostanie utworzona w systemie księgowym firmy 30 czerwca, a wysłana do KSeF 1 lipca, to datą jej wystawienia będzie 30 czerwca. – W takiej sytuacji nie będzie więc miała zastosowania zasada określona w art. 106na ust. 1 ustawy o VAT – zauważa Janina Fornalik.

…mylący i ryzykowny

Jej zdaniem dobrze byłoby więc usunąć ten przepis (art. 106na ust. 1), aby nie wprowadzał on w błąd podatników.

Tego samego zdania jest Marek Urbaniak, adwokat w Gekko Taxens. – Jeśli projekt stanie się obowiązujący w obecnym kształcie, to datą wystawienia faktur ustrukturyzowanych będzie albo data przesłania do KSeF (tożsama z datą w polu P_1), albo data w polu P_1 (dla faktur wystawionych w trybie offline24). Przepis ogólny z art. 106na ust. 1 będzie więc zbędny i mylący – mówi ekspert.

Janina Fornalik zwraca dodatkowo uwagę na inny problem – zagrożenie karą za przesłanie faktury do KSeF w terminie późniejszym niż następny dzień roboczy, skoro taką fakturę uznaje się za wystawioną w trybie offline. ©℗