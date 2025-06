Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna jest dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Należy przy tym pamiętać, że nie można odliczyć wydatków poniesionych na ocieplenie domu, który należy do odrębnego majątku małżonka (bo np. został kupiony jeszcze przed ślubem, otrzymany w spadku lub w darowiźnie). W takiej sytuacji drugi małżonek nie odliczy ulgi, nawet gdy oboje łączy wspólność majątkowa małżeńska. Dotyczy to też sytuacji, gdy dom został wybudowany za wspólne pieniądze na gruncie należącym do majątku osobistego. W takiej sytuacji właścicielem domu jest ten, na czyim gruncie został on wzniesiony. Drugi małżonek nie ma więc prawa do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej, chyba że nieruchomość zostanie wniesiona do majątku wspólnego.

Nie można odliczyć też wydatków na ocieplenie – w budynku wielolokalowym (patrz interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 maja 2025 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.302.2025.1.JK).

Ile można odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

W ramach tej preferencji można odliczyć wydatki na docieplenie domu do 53 tys. zł. Limit ten odnosi się do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Natomiast każdemu podatnikowi przysługuje odrębny limit. Jeżeli więc właścicielami domu są np. dwie osoby (np. małżeństwo) każdy z nich ma prawo odliczyć całość poniesionych przez siebie wydatków, bez stosowania proporcji wynikającej z udziałów w nieruchomości (np. 50 proc.).

Kiedy dokonuje się odliczenia ulgi temomodernizacyjnej?

Odliczeń wydatków dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację w której wykazuje się odliczenia).

Ale uwaga, aby skorzystać z ulgi, właścicielem podatnik musi być w momencie składania zeznania podatkowego, a nie ponoszenia wydatków. Takie stanowisko prezentuje od kilku lat fiskus.

To oznacza, że jeżeli np. w czerwcu 2025 r. właściciel domu jednorodzinnego poniesie wydatek na ocieplenie, a sprzeda nieruchomość w grudniu 2025 r., lub daruje ją innej osobie, to nie skorzysta z ulgi. Składając zeznanie PIT w 2026 r. (za 2025 r.) nie będzie już bowiem właścicielem domu.

Jakie wydatki można odliczyć z ulgą termomodernizacyjną?

Katalog tych wydatków, które mona odliczyć określony jest w rozporządzeniu minister inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 273) i nie zostały . Mimo to są co do tego wątpliwości.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pozwala odliczać wydatki np. na

- zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych z falownikiem i osprzętem (potwierdza to np. interpretacja z 6 czerwca 2025 r., 0113-KDIPT2-2.4011.250.2025.2.KK), oraz konstrukcję wsporczą przeznaczoną do montażu instalacji fotowoltaicznej (interpretacja z 28 maja 2025 r., 0112-KDIL2-1.4011.232.2025.1.MB), a także magazyn energii stanowi integralną część instalacji fotowoltaicznej i służą wyłącznie do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego (interpretacja z 20 maja 2025 r., 0113-KDIPT2-2.4011.392.2025.1.EC),

- farby do malowania elewacji o właściwościach termoizolacyjnych, odpornej na warunki atmosferyczne i zabezpieczającej ściany przed zawilgoceniem (interpretacja z 5 czerwca 2025 r. 0113-KDIPT2-2.4011.391.2025.2.EC ),

- ocieplenie ścian domu tj. na styropian, narożnik PCV z siatką, zaprawa do styropianu, papa, siatka z włókna szklanego, lepik do papy, kołek do styropianu (np. interpretacja z 19 maja 2025 r., 0112-KDIL2-1.4011.416.2025.2.MB),

- zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej (np. interpretacja z 13 maja 2025 r., 0113-KDIPT2-2.4011.167.2025.2.MK),

- zakup i montaż pieca kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, montaż centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej oraz na zakup i montaż nowego systemu kominowego ze stali nierdzewnej (np. interpretacja z 8 maja 2025 r. 0115-KDST2-1.4011.139.2025.1.KB).

Jakich wydatków nie można odliczyć z ulgą termomodernizacyjną?

Dyrektor KIS nie pozwala odliczyć wydatków poniesionych np. na:

- wymianę dachu (np. interpretacja z 9 czerwca 2025 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.333.2025.2.AKU, z 21 maja 2025 r., 0114-KDIP3-2.4011.238.2025.2.BM),

- klimatyzację z funkcją ogrzewania (interpretacja z 25 maja 2025 r., z 21 maja 2025 r., 0115-KDST2-1.4011.184.2025.1.AP, 0113-KDIPT2-2.4011.212.2025.2.AKU.

Należy pamiętać, że odliczenie nie dotyczy też sytuacji, gdy wydatki zostały zwrócone podatnikowi albo zaliczył on je do kosztów uzyskania przychodów.