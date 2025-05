Chodzi o tzw. dodatek dopełniający do renty socjalnej, który został wprowadzony 1 stycznia 2025 r. nowelizacją z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615 ze zm.). Przysługuje on osobom uprawnionym do renty socjalnej, które jednocześnie spełniają dodatkowy warunek - posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Limit dochodu