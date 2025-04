"Mamy już zrobione zwroty na kwotę ponad 17 mld zł dla podatników" - powiedział Domański.

Dodał, że według najnowszych danych podatnicy złożyli prawie 17 mln deklaracji PIT, z czego niemal 8 mln deklaracji zostało złożonych za pośrednictwem usługi e-PIT.

Kiedy można dostać zwrot?

Minister powiedział też, że obecnie dzięki zautomatyzowaniu procesu zwrotu nadpłaty podatnicy czekają na pieniądze średnio od kilku do kilkunastu dni. "Zdarzają się nawet takie przypadki, że ten zwrot następuje w ciągu 24 godzin, ale te kilka do kilkunastu dni to jest taki normalny okres oczekiwania na zwrot" - stwierdził szef resortu finansów.

Środa jest ostatnim dniem na złożenie deklaracji PIT za rok 2024.(PAP)