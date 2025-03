Do 30 kwietnia 2025 r. podatnicy muszą złożyć zeznanie podatkowe za 2024 rok. Można to zrobić zarówno tradycyjnie jak i przez internet. Poniżej przedstawiamy wszystkie dostępne opcje, które ułatwią Ci złożenie PIT-a.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT w 2025 r?

Ostateczny termin na złożenie PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za rok 2024 upływa 30 kwietnia 2025 roku. Osoby, które preferują klasyczne rozwiązania, mogą złożyć swoje zeznanie podatkowe na formularzu papierowym.

Złożenie dokumentu w formie papierowej wymaga jego dostarczenia do urzędów skarbowych. Można to zrobić osobiście, na przykład zostawiając formularz w odpowiedniej urnie lub dzienniku podawczym, bądź wysłać go pocztą. Ważne jest, aby przesyłkę nadać przed upływem terminu, gdyż liczy się data nadania w placówce Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora świadczącego usługi pocztowe w Unii Europejskiej. Listy wysyłane z poza UE traktowane będą według daty ich otrzymania przez Pocztę Polską.

Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w uzupełnieniu formularza, możliwe jest umówienie wizyty w urzędzie skarbowym, korzystając z platformy "Umów się on-line na wizytę". Administracja skarbowa zaleca tę opcję szczególnie osobom, które chcą skorzystać ze wsparcia przy wypełnianiu deklaracji.

E-Deklaracje. Szybki sposób na złożenie PIT-a

Zdecydowaną większość podatników przekonuje możliwość złożenia PIT-a przez internet, a jedną z najprostszych opcji jest bramka e-Deklaracje. Poprzez tę platformę można przesłać zeznanie:

PIT-28,

PIT-36,

PIT-36L,

PIT-37,

PIT-38

PIT-39

Jak podpisać PIT przez internet?

Zeznanie podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub, alternatywnie, danymi autoryzującymi (PESEL, NIP, imię, nazwisko, data urodzenia oraz przychód wykazany w poprzednich rozliczeniach PIT). Aby użyć kwalifikowanego podpisu, należy zakupić odpowiedni certyfikat od certyfikowanego dostawcy.

Usługa „Twój e-PIT”. Automatyczne wypełnienie PIT-a

Kolejną opcją jest skorzystanie z usługi „Twój e-PIT”, która oferuje możliwość złożenia:

PIT-28,

PIT-36,

PIT-36L,

PIT-37

PIT-38

Jak się zalogować do Twój e-PIT?

Nie trzeba przy tym samodzielnie wypełniania formularza. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje deklarację na podstawie posiadanych danych i udostępnia ją podatnikowi online. Aby skorzystać z tej usługi, wystarczy zalogować się do serwisu e-Urząd Skarbowy za pomocą:

danych podatkowych,

profilu zaufanego,

e-dowodu,

bankowości internetowej

aplikacji mObywatel

W przypadku osób, które nie akceptują przygotowanego PIT-a, system automatycznie uznaje zeznanie za złożone, jeśli do 30 kwietnia 2025 roku nie podejmą działań w tej sprawie.

„Twój e-PIT” to usługa dostępna zarówno dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i tych, którzy ją prowadzą. Oferuje ona szereg ułatwień, takich jak możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, dodania ulg czy aktualizacji danych kontaktowych w celu zwrotu nadpłaty podatku. Warto również skorzystać z tej usługi, jeśli chce się przekazać 1,5% podatku na organizacje pożytku publicznego – wystarczy złożyć oświadczenie PIT-OP.

PIT 2024. Pełnomocnictwo dla osoby trzeciej

Zeznanie podatkowe może również złożyć pełnomocnik w imieniu podatnika. W zależności od formy składania rozliczenia, pełnomocnik powinien dysponować odpowiednim pełnomocnictwem:

UPL-1 (do złożenia PIT-a online)

UPL-1P (do rozliczenia papierowego).

Pełnomocnictwo w formie elektronicznej

Pełnomocnictwo UPL-1 (do złożenia PIT-a przez internet) można wysłać do urzędów skarbowych w formie papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli podatnik zdecyduje się na pełnomocnictwo elektroniczne, to wówczas formularz składa się za pomocą e-Urząd Skarbowy lub ePUAP. Pełnomocnictwa składające się w formie papierowej nie podlegają opłatom skarbowym, natomiast pełnomocnictwa składane w formie elektronicznej wiążą się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (z wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkom lub krewnym).

W przypadku wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków, pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez każdego z małżonków osobno, aby pełnomocnik mógł reprezentować ich oboje w sprawie PIT-a.

Jak złożyć PIT po śmierci podatnika?

W przypadku śmierci podatnika przed złożeniem zeznania podatkowego, odpowiedzialność za złożenie PIT-a nie spoczywa na spadkobiercach. Urząd Skarbowy ustala zakres odpowiedzialności spadkobierców, w tym wysokość niezapłaconego podatku dochodowego lub ewentualnych nadpłat. Nadpłaty i zwroty podatku są dzielone pomiędzy spadkobierców zgodnie z ich udziałami w spadku, ustalonymi na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zmarłego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Mają możliwość przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że będą odpowiadać za długi spadkowe tylko do wysokości wartości spadku, lub całkowicie odrzucić spadek.

Rozliczenie PIT za 2024 rok jest proste

Złożenie PIT-a za 2024 rok nie musi być skomplikowane, zwłaszcza dzięki dostępności różnych opcji składania zeznań podatkowych – zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i online. Wybór metody zależy od preferencji podatnika, jednak najwygodniejszym rozwiązaniem pozostaje złożenie PIT-a przez internet, które jest szybkie i komfortowe. Warto pamiętać, że możliwość skorzystania z pełnomocnika, a także dostępność usług automatycznego wypełniania PIT-ów, sprawiają, że rozliczenie staje się jeszcze prostsze.