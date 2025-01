Ministerstwo Finansów przedstawiło wczoraj aplikację e-Urząd Skarbowy na smartfony. Redakcja Dziennika Gazety Prawnej przygotowała podsumowanie dotychczasowych efektów digitalizacji w podatkach

Najgorzej w zakresie cyfryzacji jest w podatku akcyzowym. Tu nadal ewidencje są prowadzone w papierowej formie i to mimo kilku już prób zastąpienia ich elektronicznymi (na razie prób nieudanych). W przyszłości może to się zmienić i podatnicy będą musieli przesyłać ustrukturyzowane ewidencje do centralnej bazy fiskusa, ale kiedy to nastąpi, nie wiadomo.

Co innego ewidencja dla celów VAT – tu za rok minie dekada, odkąd został nałożony obowiązek przesyłania jej fiskusowi w formie jednolitego pliku kontrolnego; najpierw na największych podatników, a z czasem na pozostałych. Za rok ma z kolei wejść w życie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur. Digitalizacja nie omija też podatków dochodowych – zobacz: tabela.

Dlaczego w akcyzie cyfryzacja kuleje?

Eksperci nie potrafią dać jednoznacznej odpowiedzi. – Trudno zrozumieć, dlaczego resort finansów odłożył na bliżej nieokreśloną przyszłość plany cyfryzacji w podatku akcyzowym – zastanawia się Krzysztof Wiński, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w PwC. Podkreśla, że w 2023 r. akcyza przyniosła trzecie co do wielkości wpływy do budżetu państwa. W poprzednich latach była ona pod tym względem na drugim miejscu. Mowa więc o ogromnych dochodach, a wynik – zdaniem eksperta – mógłby być jeszcze lepszy. – Nadal widać tu potencjał do uszczelnienia, ale po wprowadzeniu pakietu paliwowego i przepisów o monitorowaniu przewozów towarów wrażliwych (pakiet SENT) ustawodawca nie podjął w tym zakresie dalszych kroków, takich jak np. w VAT – mówi Krzysztof Wiński.

Reformy, które miały digitalizować rozliczenia akcyzowe, były sukcesywnie przesuwane, mimo że ułatwiłyby fiskusowi prowadzenie kontroli (czego zresztą nikt nie ukrywał).

W akcyzie króluje papier. O aplikacji nie ma nawet mowy

Przypomnijmy, że już od 2020 r. przedsiębiorcy mieli mieć obowiązek elektronicznego ewidencjonowania m.in.: suszu tytoniowego, energii elektrycznej, wyrobów alkoholowych, gazowych i węglowych, podatkowych znaków akcyzy. Potem jednak wdrożenie tego rozwiązania było systematycznie przesuwane: najpierw na 2022 r., następnie na 2023 r., potem na 1 stycznia 2024 r., a potem jeszcze o miesiąc później.

Żadna z tych dat nie została dotrzymana, a kolejne przesunięcia resort finansów tłumaczył m.in. apelami przedsiębiorców. Ostatecznie pomysł digitalizacji został porzucony i przedsiębiorcy nadal mogą prowadzić akcyzowe ewidencje w formie papierowej. W odpowiedzi na pytanie DGP resort finansów tłumaczył to w kwietniu 2024 r. następująco: „Pomysł nieustrukturyzowanych obowiązkowych elektronicznych ewidencji wyrobów akcyzowych nie stanowi odpowiedzi na wyzwania dotyczące efektywnego i nieobciążającego podatników wykonywania kontroli celno-skarbowych wyrobów akcyzowych”.

Od lutego 2024 r. miała też ruszyć Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych (CEWA). Chodzi o system teleinformatyczny, do którego miałyby trafiać drogą elektroniczną ustrukturyzowane ewidencje akcyzowe prowadzone przez przedsiębiorców w jednolitym formacie xml. Fiskus tłumaczył, że wdrożenie CEWA pozwoli na zdalne monitorowanie obrotu wybranymi wyrobami akcyzowymi, np. w składach podatkowych. To przełożyłoby się na lepszą analizę ryzyka i trafniejsze typowanie podatników do kontroli.

Przepisy o tym nie zostały jednak uchwalone w poprzedniej kadencji Sejmu, a obecnie CEWA nie jest priorytetem MF. Resort w pierwszej kolejności stawia na wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Chce, aby terminy wdrożenia KSeF i CEWA się nie nakładały.

KSeF i JPK_VAT

Kilkukrotnie był też przekładany obowiązek wystawiania ustrukturyzowanych faktur za pomocą KSeF. Ostatecznie, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, ma on być wdrożony w 2026 r. Nastąpi to etapowo. Ustrukturyzowane faktury będą wystawiać:

od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) w 2025 r. przekroczy 200 mln zł,

od 1 kwietnia 2026 r. pozostali przedsiębiorcy.

Wyjątkiem będą podatnicy wykluczeni cyfrowo o małej skali działalności, tj. wystawiający wyłącznie faktury, u których:

wartość należności ogółem na fakturze jest mniejsza lub równa 450 zł oraz

wartość sprzedaży (wraz z VAT) udokumentowana tymi fakturami wystawionymi w danym miesiącu jest mniejsza lub równa 10 tys. zł.

Ci podatnicy będą mogli do końca września 2026 r. wystawiać faktury tak jak dotychczas.

Należy pamiętać, że ten harmonogram wynika z zapowiedzi MF i został uwzględniony w projekcie nowelizacji (nr UD158) dwóch ustaw – o VAT oraz ustawy zmieniającej z 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. poz. 1598 ze zm.). Został on opublikowany w listopadzie 2024 r., ale nadal nie został przyjęty przez Radę Ministrów. Za rok minie z kolei dekada, odkąd został wprowadzony wymóg przesyłania ewidencji VAT w formie JPK_VAT, najpierw przez największych podatników, a w dalszej kolejności przez pozostałych. Skarbówka nie ukrywa, że uzyskane w ten sposób dane znacząco przyczyniły się do skuteczności w typowaniu podatników do kontroli.

JPK_CIT i PIT

Od lipca 2018 r. jest już też wymóg przekazywania – na razie tylko na żądanie – pozostałych jednolitych plików kontrolnych. Są to: księgi rachunkowe (JPK_KR), wyciągi bankowe (JPK_WB), magazyn (JPK_MAG), faktury VAT i faktury VAT wystawiane przez rolników ryczałtowych (JPK_FA i JPK _FA_RR), podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPiR), ewidencja przychodów (JPK_EWB).

Stopniowo jest już wprowadzany obowiązek cyklicznego przesyłania fiskusowi JPK_CIT i JPK_PIT.

Od 2025 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące JPK_CIT w odniesieniu do podatkowych grup kapitałowych i podatników CIT, u których wartość przychodu z poprzedniego roku przekroczy równowartość 50 mln euro.

Będą oni musieli do końca marca 2026 r. przekazać fiskusowi JPK_CIT za 2025 r. (konkretnie za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2024 r., a przed 1 stycznia 2026 r.).

Zasadniczo na JPK_CIT składają się dwa pliki kontrolne:

JPK_KR_PD – jednolity plik kontrolny dotyczący ksiąg rachunkowych i podatku dochodowego,

JPK_ST_KR – jednolity plik kontrolny będący odpowiednikiem podatkowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ale za pierwszy rok podatkowe grupy kapitałowe i duzi podatnicy CIT prześlą tylko JPK_KR_PD, i to w ograniczonej formie. Nie będą przesyłać jeszcze za ten rok ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (JPK_ST_KR).

W kolejnych latach obowiązkiem składania JPK w zakresie podatku dochodowego zostaną objęte kolejne grupy podmiotów, tj. za rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczynający się po:

31 grudnia 2025 r. – inni podatnicy CIT (spółki niebędące osobami prawnymi) oraz podatnicy PIT – zobowiązani do składania JPK_VAT,

31 grudnia 2026 r. – pozostali podatnicy CIT i spółki niebędące osobami prawnymi oraz pozostali podatnicy PIT.

e-Urząd Skarbowy. Po zaświadczenie i żeby rozliczyć PIT

Elektronizację widać też od kilku lat w komunikacji fiskusa z podatnikami PIT. Wczoraj resort finansów udostępnił aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy na smartfony, dzięki czemu podatnik może przez telefon wystąpić np. o zaświadczenie z urzędu skarbowego. W ten sam sposób może rozliczyć też np. swój roczny PIT.

Przypomnijmy, że każdy podatnik (czy to osoba fizyczna, czy spółka, czy inna organizacja) ma już swoje konto w e-US. Można się do niego zalogować za pomocą wspomnianej aplikacji albo na stronie Podatki.gov.pl za pomocą: profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel lub e-dowodu.

Serwis został uruchomiony na początku 2021 r. i stopniowo pojawiają się w nim nowe usługi. Docelowo ma to być jedyny kanał obsługi elektronicznej.

Przypomnijmy, że za pośrednictwem e-US można nie tylko wysyłać pisma do urzędu skarbowego, lecz także je otrzymywać. Warunkiem jest zgoda na e-komunikację, którą można wyrazić na swoim koncie (można też ją w każdej chwili cofnąć).

Dzięki temu można wystąpić w e-US o zaświadczenie np. o dochodach ZAS-DF/ZAS-DFU czy o niezaleganiu w podatkach ZAS-W, a odpowiedź otrzymać, co do zasady, w ciągu kilku sekund. Co jednak najważniejsze, nie trzeba za te zaświadczenia uiszczać opłaty skarbowej.

Za pomocą e-US można też korzystać z usługi Twój e-PIT, ale można się do niej zalogować również w inny sposób – danymi autoryzacyjnymi. Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Takie zeznania KAS wypełnia też wstępnie przedsiębiorcom, ale należy pamiętać, że jest to tylko część danych. Pozostałe (np. dotyczące wysokości przychodów i kosztów) muszą oni uzupełnić sami.

Prowadzący biznes mogą też skorzystać z usługi e-mikrofirma, która umożliwia wystawienie i zapisanie faktur krajowych, stworzenie ewidencji VAT oraz wygenerowanie plików JPK_VAT i JPK_FA.

Użytkownicy kont w e-US (zarówno osoby fizyczne, jak i spółki) mogą też skorzystać z usługi „raport podatnika”, który zawiera:

dane identyfikacyjne i adresowe podatnika, w tym formę opodatkowania,

informacje o ewentualnych zaległościach podatkowych,

informacje o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym,

szczegóły dotyczące prawidłowości w zakresie zaliczek i deklaracji podatkowych,

dane o rachunkach bankowych, w tym mikrorachunku podatkowym,

wykaz pełnomocników i ich uprawnień,

informacje o przynależności do grupy VAT lub kapitałowej.

Użytkownicy serwisu mogą zobaczyć złożone dokumenty z zakresu podatków: PIT, PCC, SD i VAT za 2019 r. i kolejne lata podatkowe.

Płatnicy mają z kolei dostęp do historii złożonych: PCC-2, SD-2, PIT-4R i PIT-8AR.

Przypomnijmy, że od 2025 r. przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z VAT w innym państwie UE, muszą złożyć za pośrednictwem e-US uprzednie powiadomienie, a co kwartał – stosowną informację.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało z kolei, że w e-US można już składać wnioski o zwrot podatku od wartości dodanej na formularzu VAT-REF (nadal można to też zrobić za pomocą systemu e-Deklaracje).

Lada moment mają też ruszyć kolejne nowości. Do 31 marca 2025 r. Ministerstwo Finansów planuje wdrożenie nowego narzędzia komunikacji – chatbota. Ma on wspierać użytkowników e-US w nawigacji po serwisie. Ma też się pojawić możliwość zapłaty kartą płatniczą. ©℗

Digitalizacja w podatkach