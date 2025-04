Niekorzystne dla podatników zmiany ustaw będą wchodzić w życie z co najmniej sześciomiesięcznym vacatio legis. Ta zasada ma dotyczyć projektów przyjętych przez Radę Ministrów po 31 grudnia 2025 r. Będą od niej wyjątki – wynika z opublikowanego właśnie projektu.

O jego założeniach pisaliśmy już w artykule „Dłuższa vacatio legis, a wątpliwości częściej rozstrzygane na plus” (DGP nr 69/2025). Teraz poznaliśmy szczegóły.

Zasada ogólna

Zasadą będzie sześciomiesięczne vacatio legis, czyli okres od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw do dnia jej wejścia w życie (proponowany nowy art. 1b par. 2 ordynacji podatkowej). Ta zasada ma dotyczyć projektów ustaw, które będą zawierać niekorzystne rozwiązania dla podatników, płatników lub inkasentów, a także ich następców prawnych lub osób trzecich. Chodzi w szczególności o przepisy, które będą zwiększać podatkowe obciążenia, ograniczać uprawnienia lub wprowadzać zmiany obowiązujących zasad opodatkowania.

Wyjątki od zasady

Tak długie vacatio legis nie będzie jednak wymagane, jeżeli będzie przemawiać za tym:

- ważny interes publiczny lub

- konieczność wdrożenia lub wykonania przepisów Unii Europejskiej.

O przyczynach odstąpienia od nowej zasady rząd będzie musiał poinformować w uzasadnieniu do projektu.

Inna zmiana

Inna zmiana, o której też już informowaliśmy, ma dotyczyć rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Ma się ona jednak znaleźć w odrębnym projekcie. Będzie zmierzać do rozszerzenia zasady in dubio pro tributario na niejasności co do stanu faktycznego. Dziś ma zastosowanie tylko, gdy są wątpliwości co do stanu prawnego.

Etap legislacyjny

Projekty nowelizacji ordynacji podatkowej (nr UDER3) – w konsultacjach