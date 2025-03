PIT 2024 i praca zdalna. Pracownik, który wykonuje swoje obowiązki zdalnie w miejscowości położonej poza siedzibą pracodawcy, ma prawo do wyższych kosztów uzyskania przychodu – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. była zatrudniona na cały etat i wykonywała swoje obowiązki zdalnie poza miejscem siedziby firmy. Wyjaśniła, że regularnie w tym czasie była wzywana do siedziby głównej firmy.

Dodała, że od 1 lipca 2024 r. pracuje w tej samej firmie, ale na pół etatu. Jednocześnie zatrudniła się na pół etatu u innego pracodawcy, którego siedziba znajduje się jeszcze gdzie indziej. Również tę pracę podatniczka wykonuje zdalnie, pojawiając się od czasu do czasu w siedzibie firmy.

Kobieta chciała się upewnić, że może odliczyć w zeznaniu podwyższone koszty uzyskania przychodów. Dyrektor KIS to potwierdził.

Koszty uzyskania przychodu przy pracy zdalnej

Miesięczne koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł, nie więcej niż 3000 zł rocznie przysługująpracownikom, którzy mają jednego pracodawcę. Wynika to z art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT.

Jeśli jednak miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę, to miesięczne koszty wynoszą 300 zł, nie więcej niż 3600 zł rocznie (art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT). Jeżeli pracownik chce, aby pracodawca uwzględniał tę kwotę już przy obliczaniu zaliczki, to musi mu złożyć oświadczenie, że jest pracownikiem zamiejscowym.

Koszty uzyskania przychodów u kilku pracodawców

Jeżeli pracownik uzyskuje przychody od więcej niż jednego zakładu pracy, wówczas koszty uzyskania przychodów nie mogą co do zasady przekroczyć łącznie 4,5 tys. zł za rok podatkowy. Jeżeli jednak miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć łącznie 5,4 tys. zł za rok podatkowy.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów przy pracy zdalnej

Dyrektor KIS nie miał wątpliwości, że w okresie od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. podatniczce przysługiwały podwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości 300 zł.

Potwierdził, że również od 1 lipca 2024 r. miała ona prawo do 300 zł miesięcznych kosztów z każdego stosunku pracy. Przy czym - jak zastrzegł - w rozliczeniu rocznym za 2024 r. nie mogą one przekroczyć w sumie 5,4 tys. zł.

Podstawa prawna Prawo do podwyższonych kosztów dla pracowników zdalnych potwierdzają także wcześniejsze interpretacje dyrektora KIS: z 22 marca 2024 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.70.2024.2.KC) i 24 sierpnia 2023 r. (0113-KDIPT2-3.4011.506.2023.1.SJ).

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 marca 2025 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.30.2025.2.KC