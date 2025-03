Rozliczenie ulgi dla aktywnych zawodowo emerytów czasami budzi wątpliwości: Które przychody są objęte ulgą? Czy można rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne? Czy ulgą dla seniora można objąć odprawę emerytalną? Wyjaśniamy te kwestie w artykule.

To kolejny rok, w którym aktywne zawodowo osoby w wieku emerytalnym są uprawnione do zwolnienia podatkowego zwanego ulgą dla pracujących seniorów (PIT-0). Warto skorzystać z preferencji, mimo że jej rozliczenie bywa zawiłe.

Które przychody mogą być objęte zwolnieniem z podatku? Ważny moment wypłaty

Jak wskazuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy w serwisie e-pity.pl, zwolnienie przychodów do 85 528 zł obowiązuje podatników, którzy weszli w wiek emerytalny, jednak nie pobierają na dzień uzyskania przychodu emerytury, renty rodzinnej lub innych świadczeń określonych przepisami.

Specjalistka podatkowa tłumaczy, ze aby dany przychód został objęty zwolnieniem z opodatkowania, należy przeanalizować moment jego wypłaty. Ważne jest to, czy został wypłacony przed uzyskaniem emerytury, czy już wtedy, kiedy otrzymaliśmy świadczenie z ZUS. – wyjaśnia Piątkowska.

Jakie są najczęstsze wątpliwości związane z rozliczeniem ulgi dla seniora?

Odprawa emerytalna a ulga dla seniora

Częstym dylematem, przed którym stają pracujący seniorzy, jest to, czy otrzymaną odprawę emerytalną mogą objąć ulgą dla pracującego seniora i nie odprowadzać z tego tytułu podatku dochodowego.

Jak się okazuje, największe znaczenie ma moment otrzymania środków pieniężnych. Najważniejsze, aby pieniądze zostały wypłacone przed dniem wypłaty pierwszej emerytury.

– W takich przypadkach dla fiskusa nie jest istotny tytuł otrzymanego przychodu.Liczy się moment otrzymania środków. Fiskus konsekwentnie stoi na stanowisku, że zwolnione z opodatkowania są przychody, które zostały wypłacone przed dniem wypłaty pierwszej emerytury – mówi Piątkowska.

Ekspertka podkreśla, że kluczowy jest dzień otrzymania pierwszego świadczenia z ZUS i podpowiada emerytom:

– Przyszli emeryci, którzy planują przejść na emeryturę, a jednocześnie chcą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania np. środków otrzymanych w ramach odprawy emerytalnej, muszą dopilnować, aby środki te zostały im przekazane przed dniem otrzymania pierwszej emerytury – wyjaśnia specjalistka.

Które przychody są objęte ulgą?

Ważne, by seniorzy pamiętali, że nie wszystkie przychody objęte są ulgą. Zgodnie z ustawą zwolnione z opodatkowania są przychody pochodzące z:

pracy na etacie

umów zlecenia

zasiłku macierzyńskiego

działalności gospodarczych opodatkowanych według skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Których przychodów nie dotyczy ulga?

Ulga dla pracujących seniorów nie dotyczy przychodów z tytułu np.:

zasiłków chorobowych

umowy o dzieło

praw autorskich

kontraktu managerskiego

najmu

Czy można odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?

Kolejną kwestią, nad którą zastanawiają się seniorzy, jest możliwość odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

– Składki od dochodu objętego zwolnieniem nie podlegają odliczeniu. Kłopotliwe może zatem okazać się przyporządkowanie składek do dochodów opodatkowanych i zwolnionych, zwłaszcza że ulga obowiązuje od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego – mówi Piątkowska.

Ekspertka radzi, by pracujący emeryci przeanalizowali, które ze składek były zapłacone od przychodów, które osiągnęli do dnia swoich urodzin, a które po tym dniu. Ponadto powinni również przeanalizować, czy w ciągu roku nie przekroczyli kwoty objętej zwolnieniem. Jeśli przychody okażą się wyższe od ulgi, wówczas w przypadku składek od tej nadwyżki, senior ma prawo do ujęcia również tych składek społecznych w swoim rozliczeniu – wyjaśnia specjalistka.

Podsumowanie

Mimo potencjalnych trudności omówionych w artykule, które mogą pojawić się podczas rozliczenia ulgi, warto przez nie przebrnąć i skorzystać z preferencji. Ulga jest opłacalna i dzięki niej seniorzy mogą wesprzeć swój budżet.

Źródło: e-pity