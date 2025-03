Pastylki do ssania, czy to w podróży, czy dla odprężenia i dobrego samopoczucia, są objęte 23 proc. VAT, jeżeli w ich składzie przeważa cukier i syrop glukozowy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyjaśnił, że decyduje o tym skład, a nie przeznaczenie produktu ani jego nazwa, np. „suplement diety”.

Skład suplementu

Spór z fiskusem toczył w tej sprawie producent farmaceutyków, który wystąpił o wiążącą informację stawkową dla dwóch rodzajów pastylek do ssania. Jedne – jak wyjaśnił – są zalecane w podróży (hamują odczucia wymiotne i skołowania), drugie - pomagają zachować spokojny, zdrowy sen oraz wspomagają odprężenie i dobre samopoczucie.

Zależało mu na tym, by dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że nie są to wyroby cukiernicze, tylko suplementy diety i że w związku z tym są objęte stawką 8 proc. VAT, a nie 23 proc.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że głównym składnikiem pastylek jest cukier i syrop glukozowy (w jednym produkcie było to prawie 97 proc. składu, w drugim – 92 proc.). Zaklasyfikował je więc do pozycji 1704 Nomenklatury Scalonej (CN), czyli do wyrobów cukierniczych (ze stawką 23 proc. VAT).

Producent się z tym nie zgadzał. Uważał, że oba produkty powinny być zaliczone do kategorii 2106 CN, czyli do kategorii objętej 8-proc. VAT.

Stanowisko WSA

Jego skargi oddalił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 294/21 i I SA/Łd 303/21). Przypomniał, że Nomenklatura Scalona (CN) jest oparta na Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów (HS). Zgodnie z treścią Not Wyjaśniających do tego systemu, pozycja 1704 obejmuje „większość słodzonych produktów spożywczych, które występują na rynku w postaci stałej lub półstałej, generalnie odpowiedniej do bezpośredniej konsumpcji i zbiorowo odnoszące się do słodyczy, wyrobów cukierniczych lub cukierków.”

Sąd zgodził się z fiskusem, że użyta w treści Not Wyjaśniających do pozycji 2106 nazwa „suplement diety” nie oznacza, iż każdy preparat, który z nazwy jest suplementem diety, musi zawsze zostać zaklasyfikowany do tej pozycji.

W tym wypadku – jak zauważył WSA - głównym składnikiem pastylek jest cukier i syrop glukozowy, co jednoznacznie kwalifikuje je do wyrobów cukierniczych.

Wyrok ten utrzymał w mocy NSA. W uzasadnieniu sędzia Janusz Zubrzycki podkreślił, że przy kwalifikacji towaru najważniejszy jest skład produktu.

Współpraca: Katarzyna Jędrzejewska