Kary umowne to wydatki związane z działalnością gospodarczą, więc spółka nie płaci od nich estońskiego ryczałtu – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

W 2023 r. dyrektor KIS uważał inaczej, czego przykładem interpretacja o sygn. 0111-KDIB2-1. 4010.266.2023.1.KK.

Potem jednak zmienił zdanie, co widać na przykładzie najnowszej interpretacji z 31 grudnia 2024 r., a także wcześniejszych z: 5 grudnia 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.630.2024.1.PC), 4 grudnia 2024 r. (0111 KDIB1-1.4010.595.2024. 1.SH) i 21 listopada 2024 r. (0111-KDIB1-1.4010.564. 2024.1.RH).

Niewykluczone, że dyrektor KIS zrobił to po pierwszych niekorzystnych dla siebie wyrokach sądów administracyjnych.

Orzecznictwo sądów

Brak opodatkowania kar umownych estońskim ryczałtempotwierdziły wojewódzkie sądy administracyjne: w Poznaniu w wyroku z 25 stycznia 2024 r. (sygn. akt I SA/Po 632/23) i w Łodzi w wyroku z 10 maja 2023 r. (I SA/Łd 252/23). W pierwszym przypadku organ cofnął skargę kasacyjną (a Naczelny Sąd Administracyjny w listopadzie ub.r. umorzył postępowanie), drugi wyrok jest nadal nieprawomocny.

Oba sądy jednomyślnie uznały, że kary umowne są wydatkami związanymi z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o ryczałcie od dochodów spółek.

KIS: To nie sankcja

Najnowsza interpretacja dotyczy firmy specjalizującej się w robotach związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że nie wykonała w terminie zadania zleconego przez kontrahenta i musiała w związku z tym zapłacić kary umowne. Podkreśliła, że opóźnienia nie wynikły z jej winy, tylko z nieprzewidzianych okoliczności, takich jak zmiany w projektowaniu i w przepisach prawnych oraz epidemia, która ograniczyła dostępność kadry inżynierskiej i administracyjnej.

Spółka chciała się upewnić, że zapłacone przez nią kary umowne nie są kosztem niezwiązanym z działalnością gospodarczą (art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT), a w związku tym kwoty te nie są opodatkowane estońskim CIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Powołał się na wydany 23 grudnia 2021 r. przez ministra finansów „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek”. Wyjaśniono w nim, że niezwiązane z działalnością gospodarczą są „publicznoprawne wydatki o charakterze sankcyjnym, np. kary grzywny czy odsetki od nieterminowego uregulowania zobowiązania podatkowego”. Jako przykład minister podał kary, grzywny orzeczone w postępowaniu karnym, poniesione przez spółkę produkującą buty. W przewodniku wyjaśniono, że są one opodatkowane m.in. ze względu na ich sankcyjny charakter oraz brak związku z istotą działalności gospodarczej.

W rozpatrywanej sprawie kluczowe dla dyrektora KIS było to, że kary umowne, o które pyta spółka, nie stanowiły publicznoprawnych wydatków o charakterze sankcyjnym. Wynikają one bowiem ze stosunków cywilnoprawnych łączących spółkę z kontrahentami i są efektem zawartych umów (uzgodnień) dotyczących realizacji usługi, a zatem są wydatkami związanymi z działalnością gospodarczą – stwierdził organ. ©℗