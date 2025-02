Kto kupił w przeszłości jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, nie może zwaloryzować poniesionego kosztu o wskaźnik inflacji. Przy sprzedaży jednostek odliczy wyłącznie tyle, za ile faktycznie kupił – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to podatnik, który kupił w 2015 r. jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Zbył je dopiero w 2024 r. Musi zapłacić 19-proc. podatek od dochodu (zgodnie z art. 30b ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT), ale od przychodu może odliczyć udokumentowane wydatki poniesione na ich nabycie (art. 23 ust. 1 pkt 38).

Sprawiedliwość społeczna a niska cena

We wniosku o interpretację podatnik zwrócił uwagę na to, że cena, którą zapłacił w 2015 r., jest niewspółmiernie niska do przychodu, jaki uzyskał w 2024 r. To skutek inflacji – wskazał. Dlatego uważał, że dla celów podatkowych powinien móc zaktualizować wysokość poniesionego kosztu o wskaźnik inflacji za cały okres posiadania jednostek uczestnictwa.

Przywołał art. 22 ust. 6f ustawy o PIT, który pozwala na podwyższanie kosztów nabycia lub wybudowania nieruchomości o wskaźnik inflacji. Sądził, że analogicznie powinno być w jego przypadku, on również powinien mieć prawo do takiej waloryzacji. Co prawda przepis ten dotyczy rozliczania podatku od sprzedaży nieruchomości, ale czy dla sprawiedliwości społecznej nie można by go rozszerzyć na dochody kapitałowe? – spytał podatnik.

Dyrektor KIS odmawia

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wykluczył taką możliwość. Zwrócił uwagę na to, że z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT jednoznacznie wynika, iż z chwilą odpłatnego zbycia jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych podatnik może odliczyć wyłącznie udokumentowane wydatki na ich nabycie. Przepisy ustawy o PIT nie pozwalają na zaktualizowanie wysokości tych kosztów o wskaźnik inflacji. Jest to możliwe wyłącznie w odniesieniu do kosztów nabycia nieruchomości. Artykuł 22 ust. 6f nie ma zastosowania do dochodów kapitałowych – podsumował. ©℗