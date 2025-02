W 2024 r. średnie wynagrodzenie za zbadanie sprawozdania finansowego wyniosło 641 tys. zł netto. Było o jedną trzecią wyższe niż rok wcześniej, kiedy wynosiło 481 tys. zł netto – wynika z raportu przygotowanego przez firmę Grant Thornton.

Wcześniej też mieliśmy do czynienia z tak dużym skokiem średnich cen usług audytorskich, ale w zdecydowanie dłuższym okresie, bo w latach 2015-2020 (tj. o 36 proc.). Później średnie wynagrodzenie utrzymywało się na podobnym poziomie. W 2020 r. było to 427 tys. zł netto, a w 2022 r. - 457 tys. zł netto. Do 2023 r. średnie ceny audytu nie przekraczały 500 tys. zł netto. Skok nastąpił zwłaszcza w ubiegłym roku (patrz infografika).

Wzrosły też koszty. W ubiegłym roku przebadanie przez audytora 1 mld zł sumy aktywów spółki notowanej na GPW kosztowało średnio 64 tys. zł netto. To o 29 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sprawozdania badało 37 firm audytorskich

W 2024 r. sprawozdania finansowe spółek Rynku Głównego GPW badało 37 firm audytorskich (tak samo jak dwa lata wcześniej), w tym zarówno największe międzynarodowe korporacje, jak i samodzielni lokalni biegli rewidenci. Są to dane zebrane ze sprawozdań finansowych dostępnych na ich stronach internetowych spółek giełdowych w okresie lipiec-listopad 2024 r.

Dla porównania w 2022 r. firm audytorskich badających sprawozdania spółek giełdowych było 46, rok wcześniej – 48, w 2020 r. – 61, a 11 lat temu aż 111 audytorów.

Najwięcej zbadały średnie

Z raportu Grant Thornton wynika, że firmy z tzw. wielkiej czwórki (Deloitte, EY, KPMG, PwC) zbadały w 2024 r. sprawozdania 74 spółek (11 mniej niż przed rokiem), a więc obsłużyły 22 proc. rynku.

Z kolei dziewięć firm średniej wielkości (tj. badających w 2024 r. przynajmniej 10 spółek i osiągających z tego tytułu łącznie przynajmniej 1 mln zł przychodu) zbadało w tym czasie sprawozdania aż 202 spółek, co stanowi 58 proc. rynku.

Pozostałe firmy audytorskie to mniejsi, często lokalni biegli rewidenci. W ubiegłym roku zbadały one 70 spółek. Dla porównania, przed rokiem mniejsi audytorzy zbadali roczne raporty 99 firm notowanych na GPW, dwa lata temu 120, a w poprzednich latach nawet 160-170 spółek.

- Ten spadek może być skutkiem zaostrzających się wymogów dotyczących audytorów badających jednostki zainteresowania publicznego oraz zwiększonych potencjalnych kar – wskazują autorzy raportu.

Coraz mniej zastrzeżeń biegłych

Raport dowodzi, że biegli rewidenci mają zastrzeżenia do coraz mniejszej liczby sprawozdań finansowych spółek giełdowych. W ubiegłym roku 85 proc. nie wzbudziło wątpliwości ani zastrzeżeń badających je biegłych rewidentów. To wzrost o 3 punkty proc. w stosunku do 2023 r. Autorzy raportu zwracają uwagę, że jeszcze w 2022 r. tak było w przypadku 78 proc. sprawozdań, w 2021 r. – 74 proc., a w 2020 r. – zaledwie w 60 proc.

- Pokazuje to, że spółki na GPW są aktualnie w dobrej kondycji finansowej, ale też, że przygotowują sprawozdania finansowe i prowadzą rachunkowość w sposób coraz bardziej transparentny i profesjonalny – czytamy w raporcie.