Pracodawcy z zalanych terenów, którzy do 15 września 2025 r. opłacą składki ZUS za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r., mogą je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącach, za które te składki są należne – potwierdziło Ministerstwo Finansów w informacji, zamieszczonej w bazie Eureka.mf.gov.pl.

Zasadniczo płatnicy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za pracę do:

5. dnia następnego miesiąca – gdy są jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym,

15. dnia następnego miesiąca – gdy mają osobowość prawną,

20. dnia następnego miesiąca – w pozostałych przypadkach.

Płatnicy, którzy opłacą składki we wskazanych terminach (ustawowych), mogą zaliczyć opłaconą przez siebie część do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu, za który te składki są należne. Wynika to z art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT i art. 15 ust. 4h ustawy o CIT.

Przesunięcie terminu zapłaty składek po powodzi

Wątpliwość powstała w związku z przesunięciem terminów zapłaty składek wskutek powodzi w 2024 r. Terminy przesunięto na podstawie rozporządzenia z 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania dotyczące usuwania skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz.U. poz. 1859). Zgodnie z tym rozporządzeniem płatnicy z zalanych terenów mogą do 15 września 2025 r. zapłacić składki do ZUS za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r.

Ministerstwo Finansów potwierdziło w opublikowanej informacji, że tacy płatnicy mogą zaliczyć te składki do kosztów uzyskania przychodów w miesiącach, za które są one należne, pod warunkiem że opłacą je do 15 września 2025 r. ©℗