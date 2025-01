Dyrektor KIS podtrzymuje swoje stanowisko: pamiątkowy upominek z okazji jubileuszu pracy oraz prezent w uznaniu zasług w związku z przejściem pracownika na emeryturę są bez PIT. Co najwyżej w grę może wchodzić podatek od spadków i darowizn. Potwierdzeniem tego są dwie niedawne interpretacje indywidualne

O pamiątkowy prezent z okazji jubileuszu pracy spytała spółka, która pracownikom z 25-letnim stażem pracy przyznaje zegarki z dedykacją. Nie wynika to z umów o pracę, tylko – jak podkreśliła spółka – jest formą gratulacji, uhonorowania, pracownik przyjmuje zegarek dobrowolnie, może odmówić jego przyjęcia.

Bez zaliczki na PIT

Dlatego spółka uważała, że nie jest to przychód z pracy i nie powinna pobierać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczek na PIT od wartości zegarka.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Wyjaśnił, że we wskazanych okolicznościach wartość otrzymanego zegarka pamiątkowego nie jest dla pracownika przychodem nie tylko ze stosunku pracy, ale w ogóle w rozumieniu ustawy o PIT. Wskazał na art. 2 ust. 1 pkt 3, z którego wynika, że przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Nie wykluczył więc, że w tym wypadku może mieć zastosowanie ustawa o tym drugim podatku.

Podobnie wypowiedział się w sprawie prezentu przekazanego pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę. Zgodził się, że nie jest to wynagrodzenie za pracę, tylko rodzaj podziękowania, który ma charakter uznaniowy, nie jest uzależniony od osiąganych wyników w pracy, ocen rocznych, wskaźników absencji.

Nie jest to zatem przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Jego otrzymanie będzie co do zasady podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – wyjaśnił.

Limity przy darowiźnie

Przypomnijmy, że w art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn są przewidziane kwoty wolne od opodatkowania. Limity te dotyczą roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i pięciu lat poprzedzających ten rok. Jeżeli podatnik (obdarowany) nie przekracza tych pułapów, to prezent od pracodawcy jest również bez podatku od darowizny. ©℗