Ważne będzie tylko to, aby wystąpić o zwrot nadpłaty przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego, bo gdyby doszło do przedawnienia, to podatnik nie otrzyma nie tylko oprocentowania, ale i samej nadpłaty. Szczegółowo pisaliśmy o tym w artykule „Podatnicy będą mogli poczekać, by dostać wyższe odsetki”.