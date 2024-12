Przekazanie udziałów polskiej spółki w drodze dywidendy przez zagraniczne podmioty, a następnie połączenie transgraniczne nie muszą być niedozwoloną optymalizacją, jeżeli mają odpowiednie uzasadnienie ekonomiczne i gospodarcze – potwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Opinia zabezpieczająca, którą wydał, jest z 11 października 2024 r., ale została opublikowana dopiero w grudniu br.

Dotyczy ona międzynarodowej grupy kapitałowej, w której skład wchodzi duńska spółka A będąca 100-proc. udziałowcem innej duńskiej spółki B oraz szwajcarskiej spółki C. Ta ostatnia ma z kolei 100 proc. udziałów w polskiej spółce D. Natomiast spółka D ma 34 proc. udziałów spółce G, 35 proc. udziałów w Spółce H oraz 21 proc. udziałów w spółce I (wszystkie są polskimi spółkami). Pozostałe udziały w polskich spółkach G, H i I są w posiadaniu duńskich spółek B, F i E.

Opinia szefa KAS odnosiła się do następujących czynności:

Krok 1: szwajcarska spółka C przekaże duńskiej A dywidendę rzeczową w postaci udziałów w polskiej spółce D. W związku z tym spółka A stanie się bezpośrednim 100-proc. udziałowcem spółki D.

Krok 2: polska spółka D połączy się z duńską spółką B w ramach połączenia transgranicznego. W związku z tym B stanie się bezpośrednim 100-proc. udziałowcem spółki G i obejmie 35 proc. udziałów w spółce H, a także 21 proc. udziałów w spółce I.

We wniosku o opinię wyjaśniono, że taka restrukturyzacja ma wyeliminować utrudnienia i ryzyka prowadzonej działalności oraz uprościć i spłaszczyć strukturę kapitałową.

W jej trakcie pojawią się jednak korzyści podatkowe. Przede wszystkim będzie to brak podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ ani przekazanie dywidendy rzeczowej, ani połączenie, o którym mowa, nie są wymienione w zamkniętym katalogu czynności podlegających PCC. Ponadto nie pojawi się dochód do opodatkowania CIT, bo spółka (C) przekazująca dywidendę ma siedzibę w Szwajcarii, a odbiorca będzie duński (brak źródła przychodu w Polsce). Również połączenie polskiej spółki D z duńską B nie będzie skutkować powstaniem podatkowego przychodu (dochodu) w Polsce ani po stronie spółki przejmowanej, ani po stronie spółki przejmującej.

Jednak mimo tych podatkowych korzyści szef KAS nie dopatrzył się przesłanek, które umożliwiłyby zastosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Potwierdził, że restrukturyzacja ma realny charakter, nie można tu mówić o sztuczności działania, a wskazane korzyści podatkowe nie są sprzeczne z przedmiotem ani celem ustawy podatkowej.©℗