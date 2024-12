Podatnik, który ma siedzibę w innym kraju UE, a zamierza korzystać w Polsce ze zwolnienia z VAT, będzie wystawiać faktury na uproszczonych zasadach, podobnie jak to robią polscy podatnicy zwolnieni z podatku ze względu na sprzedaż nieprzekraczającą 200 tys. zł rocznie – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Ma to związek z nowymi przepisami, które wejdą w życie 1 stycznia 2025 r. Od tego dnia będzie można po raz pierwszy skorzystać ze zwolnienia z VAT nie tylko w kraju siedziby (np. w Polsce), lecz także w innych państwach unijnych (procedura SME, z ang. small and medium-sized enterprises). Zmiany w tym zakresie to skutek nowelizacji z 8 listopada 2024 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1721).

To oznacza, że polska firma może nadal korzystać ze zwolnienia z VAT w Polsce, jeżeli jej sprzedaż nie przekroczy 200 tys. zł netto (tj. z wyłączeniem kwoty VAT). Ale będzie też mogła skorzystać z takiej preferencji w innych krajach unijnych w ramach ustalonych w nich limitów i ogólnounijnego pułapu 100 tys. euro.

To samo dotyczy firm mających siedzibę w innym kraju UE. Będą one mogły korzystać z polskiego zwolnienia z VAT na postawie art. 113a ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tym zostaną wprowadzone zmiany w zasadach wystawiania faktur. Projekt rozporządzenia zakłada, że podatnicy z innych krajów unijnych, którzy będą korzystać w Polsce ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113a ust. 1, będą mogli wystawiać faktur z węższym zakresem danych, podobnie jak to czynią polskie małe firmy o obrotach do 200 tys. zł netto. Różnica polega na tym, że zagraniczne podmioty będą musiały podawać swój numer identyfikacyjny, tj. kod EX.

Przypomnijmy, że zasadniczo podatnicy z siedzibą w innym kraju UE nie będą się musieli rejestrować w Polsce, jeżeli skorzystają w naszym kraju tylko ze zwolnienia w ramach procedury SME. Wówczas posłużą się numerem nadanym im przez państwo siedziby ich działalności gospodarczej (numerem identyfikacyjnym EX). I ten właśnie numer należy podawać na fakturze.

Oprócz tego tacy podatnicy będą musieli podać na niej:

datę wystawienia,

numer kolejny,

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

cenę jednostkową towaru lub usługi,

kwotę należności ogółem.©℗