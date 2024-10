Od lutego 2026 r. przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) w 2025 r. przekroczy 200 mln zł, będą musieli wystawiać ustrukturyzowane faktury. Dla pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten wejdzie w życie 1 kwietnia 2026 r.

Natomiast faktury w dotychczasowej formie będą mogli przesyłać w okresie przejściowym, tj. do 30 września 2026 r., podatnicy wykluczeni cyfrowo, u których skala i wartość wystawianych faktur są niewielkie. Szczegóły poznamy dopiero w projekcie ustawy.

Na razie w wykazie prac legislacyjnych rządu została opublikowana informacja dotycząca założeń projektu. Sam projekt ma zostać przyjęty przez rząd jeszcze w tym roku.

Nowy obowiązek ma dotyczyć faktur wystawianych między firmami (B2B). Ale będzie też możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych konsumentom (B2C). To nowość w porównaniu z poprzednimi założeniami.

Odsunięcie w czasie

Szykowana ustawa będzie nowelizacją ustawy z 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. poz. 1598), którą wprowadzono obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Początkowo wymóg ten miał wejść w życie od lipca 2024 r., ale w kwietniu br. resort finansów wstrzymał prace i zaproponował przesunięcie daty wdrożenia obowiązkowego KSeF na 1 lutego 2026 r. Nowelizacja w tym zakresie została opublikowana w Dz.U. z 2024 r. pod poz. 852.

W lipcu br. ministerstwo wróciło do prac i przeprowadziło spotkania konsultacyjne. Prace nad projektem jeszcze trwają, ale z opublikowanej w rządowym wykazie informacji wiadomo, w jakiej kolejności (etapach) nowy obowiązek będzie wdrażany i jakie będą inne odroczenia.

e-Faktury dla konsumentów

Rządowy wykaz potwierdza, że przepisy pozwolą na przesyłanie przez KSeF faktur też konsumentom. Przypomnijmy, że w pierwszym projekcie, przygotowanym jeszcze przez poprzednią władzę, faktury dla konsumentów miały być obowiązkowo wystawiane przez KSeF. Jednak krytyka tego rozwiązania spowodowała, że całkowicie zrezygnowano z tego pomysłu.

To jednak mogłoby stać się problemem dla firm, których klientami są zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące biznesu (np. dla firm telekomunikacyjnych). Musiałyby one prowadzić dwa niezależne systemy fakturowania: dla przedsiębiorców i dla konsumentów, co oznaczałoby dodatkowe koszty i bardziej skomplikowaną księgowość. Stąd najnowsza propozycja, aby faktury ustrukturyzowane mogły być wystawiane również konsumentom.

Inne odroczenia

Faktury uproszczone, czyli paragony na kwotę nieprzekraczającą 450 zł, będą mogły być wystawiane w okresie przejściowym, tj. do 31 lipca 2026 r., w dotychczasowej formie.

Na ten sam czas zostanie odroczony wymóg podawania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, w tym również za te, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów chce wdrożyć w okresie przejściowym tzw. tryb offline, co oznacza, że faktury będą wystawiane w formie ustrukturyzowanej i podatnik będzie zobowiązany opatrzyć ją kodem QR, ale będzie mógł przekazać je nabywcy poza KSeF. Dopiero następnego dnia roboczego po ich wystawieniu będzie musiał je przesłać do KSeF. To rozwiązanie ma dotyczyć wszystkich podatników.

Natomiast podatnicy wykluczeni cyfrowo o małej skali działalności będą mogli wystawiać faktury w dotychczasowej formie do 30 września 2026 r.

Kary pół roku później

Utrzymano założenie, że kary za niedopełnienie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych wejdą w życie z półrocznym opóźnieniem. Skoro więc sam KSeF ma być obowiązkowy dla pierwszej grupy przedsiębiorców od lutego 2026 r., to kary będą mogły być nakładane dopiero od sierpnia 2026 r.©℗

