Rozbudowujemy nasz teren o nowe obiekty, w tym o plac postojowy dla klientów. Postanowiliśmy też postawić ogrodzenie. Czy od tych inwestycji trzeba będzie płacić podatek od nieruchomości? Dotychczas płaciliśmy najwyższe stawki od budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane, takie jak budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określone w p.b. Przy czym, zgodnie z art. 3 pkt 3 prawa budowlanego (dalej: p.b.), pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury. Są to zatem m.in. mosty, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne.

Z kolei ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym (tj. urządzeniem technicznym związanym z obiektem budowlanym, umożliwiającym jego użytkowanie), które – jak wskazuje art. 3 pkt 9 p.b. – mieści się w pojęciu budowli.

A zatem w świetle wspomnianych obu aktów prawnych nie ma wątpliwości, że budowle i urządzenia budowlane, w tym ogrodzenia oraz place postojowe, stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a podatnicy w związku z tym muszą wywiązać się z obowiązków określonych m.in. w art. 6 ust. 9 u.p.o.l. Zgodnie z tą regulacją osoby prawne w szczególności muszą:

składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, w terminie do 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, które ma wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku, a w szczególności zmianę sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części;

wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W związku z tym spółka (jako podatnik) powinna zgłosić do opodatkowania do swojego urzędu gminy/miasta nowe obiekty, które zostaną wybudowane. Co istotne, zaniechanie tego obowiązku może skutkować wykonaniem przez urząd (organ podatkowy) czynności sprawdzających. Wynika to z art. 272 pkt 3 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organy podatkowe pierwszej instancji dokonują co do zasady czynności sprawdzających, które mają ustalić stan faktyczny w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Natomiast skutkiem tych czynności może być wezwanie podatnika do złożenia wyjaśnień, złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości. W konsekwencji podatnik może być zobowiązany nie tylko do zapłaty zaległego podatku, lecz także odsetek.

Zgodnie z tymi regulacjami Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu nakazała prowadzić gminie czynności sprawdzające wobec osoby prawnej (wystąpienie pokontrolne z 4 września 2024 r.; znak WK.WR.40.17.2024 r.,435). A w stanie faktycznym tej sprawy podatnik po interwencji wójta gminy złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na 2024 r., na podstawie której dokonano przypisu podatku, co skutkowało zapłatą również odsetek (ujawniono nowo wybudowane budowle, np. parking).

Należy więc wskazać, że spółka, o której wspomina czytelnik, powinna dokonać korekty deklaracji na podatek od nieruchomości. Jeśli tego nie zrobi, może otrzymać wezwanie z gminy do złożenia takiej korekty i zapłaty zarówno zaległego podatku (od nowych obiektów), jak i odsetek z tego tytułu. ©℗