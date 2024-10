Styczeń 2025 roku przywitamy z nowymi limitami podatkowymi. Będą niższe niż w dwóch poprzednich latach. Zmiany obejmą ryczałtowców, małych podatników, a także spółki. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Limity podatkowe spadają

Limity podatkowe na rok 2025 będą niższe niż w dwóch poprzednich latach, czyli w 2023 i 2024 roku.

– W rezultacie mniej przedsiębiorców będzie mogło korzystać ze statusu małego podatnika, rozliczenia kwartalnego VAT czy uniknąć konieczności przejścia na pełną księgowość – wyjaśnia w rozmowie z "Gazetą Prawną" Piotr Juszczyk,Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Jak określa się limity podatkowe?

Limity podatkowe w przepisach określane są w walucie euro. Ich przeliczenie na złotówki opiera się na kursie euro Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego października.

– Właściwym kursem dla limitów w 2025 r. jest kurs euro z dnia 1 października 2024 r., który wyniósł 4,2846 zł. W 2023 r., 2 października, czyli w 1. dzień roboczy października, kurs euro był wyższy i wynosił 4,6091 zł. Oznacza to obniżenie limitów podatkowych na 2025 rok – tłumaczy Piotr Juszczyk i dodaje, że pomimo iż w tym czasie znacząco wzrosły ceny produktów i usług oraz koszty i przychody polskich firm, to kurs euro spowodował ich obniżenie.

W poście zamieszczonym na platformie X eksperci podatkowi z inFaktu zauważają: "Kurs euro z 1 października 2024 r. (4,2846 zł) jest o ponad 30 groszy niższy niż rok temu (4,6091 zł)".

Limity podatkowe 2025 – ryczałt

Podatnicy, którzy będą chcieli w 2025 r. dalej prowadzić działalność gospodarczą i rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie będą mogli przekroczyć kwoty przychodu rocznego w wysokości 2 milionów euro. W przeliczeniu na kurs z pierwszego dnia roboczego października 2024 r., limit ten wyniesie 8 569 200 zł.

– Limit przychodu dla kwartalnego opłacania podatku przez ryczałtowców wynosi 200 tysięcy euro. W związku z tym będą oni mogli płacić podatki kwartalnie, jeśli w 2024 r. ich przychód nie przekroczy 856 920 zł. Trzeba jednak pamiętać, że nowych przedsiębiorców nie obowiązuje limit przychodowy dla ryczałtu. Ma on zastosowanie tylko dla osób kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto, w spółkach cywilnych i jawnych do limitu dla ryczałtu wlicza się przychód wszystkich wspólników – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Limity podatkowe 2025 – pełna księgowość

Dwa miliony euro przychodu będą w 2025 r. limitem, którego przekroczenie zmusza do pełnej księgowości.

– Po przekroczeniu rocznie 2 mln euro przychodu, podatnicy korzystający z uproszczonej księgowości muszą przejść na księgowość pełną. Przepis ten obowiązuje nie tylko wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych czy partnerskich, ale także osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Jeśli przychód firmy w 2024 r. nie przekroczy kwoty 8 569 200 zł, to w 2025 r. przedsiębiorca nadal może prowadzić księgowość uproszczoną – wyjaśnia Piotr Juszczyk.

Limity podatkowe 2025 – 9 proc. stawki CIT

Preferencyjna stawka CIT 9 proc. uzależniona jest od tego, czy spółka zastosuje się do dwóch limitów:

przychody brutto z roku poprzedniego nie mogą przekraczać 2 mln euro,

przychody netto w roku podatkowym nie mogą przekraczać 2 mln euro.

– W 2025 r. z 9 proc. stawki CIT skorzystają firmy, których przychód brutto w 2024 roku nie przekroczy 8 569 000 zł. Limit przychodów netto natomiast przeliczany jest po kursie z pierwszego dnia roboczego roku. Drugą wartość limitu na 2025 rok poznamy zatem 2 stycznia 2025 r. – wyjaśnia Juszczyk.

Ekspert: "W przepisach unijnych limit zostanie podniesiony od 2025 r."

Zdaniem eksperta limity podatkowe powinny zostać szybko podniesione.

– W mojej ocenie limity podatkowe powinny zostać podniesione, zwłaszcza po ostatnich latach wysokiej inflacji. Należy na nie spojrzeć szerzej. Chociażby limit dla zwolnienia z VAT, jak i kasy fiskalnej. Dziś wynoszą odpowiednio 200 tys. zł i 20 tys. zł. Tymczasem limit dla zwolnienia z VAT pozostaje niezmienny od 2017 roku! W związku ze zwiększonymi przychodami coraz więcej przedsiębiorców zobowiązanych jest dokonać rejestracji do VAT. A to nie zawsze jest korzystne, zwłaszcza jeśli świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych. Ceny usług świadczone przez takiego przedsiębiorcę są droższe, a co za tym idzie mniej konkurencyjne wobec przedsiębiorców, którzy jeszcze mieszczą się w limicie – mówi Piotr Juszczyk i przypomina o zapowiedziach ze strony rządu.

– W pierwszej połowie roku słyszeliśmy zapowiedź o podniesieniu limitów podatkowych, jednak obecnie brak jest jakiejkolwiek informacji w tym zakresie. Tymczasem w przepisach unijnych próg maksymalnego przychodu zostanie podniesiony od 2025 r. do 85 tys. euro, a więc nieco ponad 350 tys. zł – zauważa ekspert.