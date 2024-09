Bezdzietni wujek i ciocia to nie najbliższa rodzina dla celów podatku od spadków i darowizn, a Ministerstwo Finansów nie zamierza występować o zmianę przepisów w tym zakresie – wynika z odpowiedzi resortu na skierowaną do niego petycję.

Autorzy petycji wystąpili z postulatem rozszerzenia zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dotyczy ono tzw. zerowej grupy podatkowej, do której obecnie są zaliczani: małżonkowie, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Artykuł 4a ustawy uprawnia do zwolnienia z podatku, niezależnie od wartości otrzymanego spadku lub darowizny. Trzeba tylko spełnić określone w nim warunki.

Autorzy petycji zaproponowali, aby podatkowym zwolnieniem objąć również darowizny i spadki po bezdzietnych osobach, jeżeli majątek trafi do dzieci (wnuków i prawnuków) rodzeństwa osoby będącej darczyńcą lub spadkobiercą. Dziś dzieci (wnuki i prawnuki) rodzeństwa zaliczają się do II grupy podatkowej, więc od części otrzymanego przez nie spadku lub darowizny jest podatek. W zależności od wartości spadku lub darowizny może być on ustalony nawet według stawki 12 proc.

Według autorów petycji to niesprawiedliwe, bo – jak podkreślili – często to właśnie dzieci rodzeństwa opiekują się starszym bezdzietnym wujostwem, z którymi łączy je tylko stosunek powinowactwa. Społecznie jest to natomiast nadal najbliższa rodzina.

Ministerstwo Finansów jest przeciwne proponowanej zmianie

W odpowiedzi na petycję wyjaśniło, że krajowe przepisy są jednymi z najbardziej liberalnych w Unii Europejskiej – zarówno pod względem stawek podatkowych, jak i ulg.

Resort zwrócił uwagę m.in. na ulgę mieszkaniową, z której mogą korzystać osoby z II grupy podatkowej (z art. 16 ustawy o podatku od spadków mi darowizn). Zasadniczo polega ona na wyłączeniu z podstawy opodatkowania czystej wartości nabytego w drodze spadku budynku, lokalu, spółdzielczych praw, o łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 mkw. powierzchni użytkowej.

Dlatego, według MF, obecne rozwiązania są optymalne.

Resort przypomniał również, że wpływy z podatku od spadków i darowizn są w całości dochodem gmin.

Odpowiedź Moniki Derejko-Kotowskiej, dyrektora departamentu podatków i opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego w MF na petycję, znak sprawy DPL1.056.11.2024©℗