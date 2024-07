Zwrot kosztów podróży i noclegów zleceniobiorcom i wykonawcom dzieł jest zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT również wtedy, gdy te należności sąwypłacane nierezydentom podatkowym – potwierdził NSA

Sprawa dotyczyła krakowskiej uczelni, która zaprasza do siebie wykładowców (zarówno artystów: reżyserów, scenografów, muzyków, kompozytorów itp., jak i lektorów oraz trenerów), by prowadzili na niej zajęcia, wykłady, brali udział w przygotowywaniu spektakli dyplomowych. Nie są to jej pracownicy, akademia zawiera z nimi umowy cywilnoprawne – zlecenia lub o dzieło.

Nie wszyscy są też obywatelami Polski, wielu spośród nich mieszka i pracuje na stałe za granicą, przez co nie są oni polskimi rezydentami podatkowymi. Niektórym z nich uczelnia ma obowiązek, zgodnie z zawartą umową, zwrócić koszty podróży oraz noclegu.

Powstał problem, co z podatkiem od takiego zwrotu kosztów podróży i noclegów. Uczelnia uważała, że powinna tu zastosować zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT. Ten przepis zwalnia z podatku diety i inne należności za czas podróży osoby nie będącej pracownikiem. Zwolnienie przysługuje do takiej samej wysokości jak w przypadku podróży służbowej pracownika (czyli zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej, Dz.U. z 2023 r. poz. 2190).

We wniosku o interpretację akademia wyjaśniła, że osoby, o które pyta, nie mają na terenie Polski zakładu ani stałej placówki w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o PIT. W niektórych przypadkach Polska nawet nie zawarła z ich krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Liczą się certyfikat i umowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem akademii. Stwierdził, że jeżeli cudzoziemiec, z którym została zawarta umowa o dzieło lub zlecenia, przedstawi certyfikat swojej rezydencji podatkowej (zagranicznej), to uczelnia jako płatnik powinna uwzględnić zapisy odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o PIT). W takiej sytuacji mają one pierwszeństwo przed polską ustawą o PIT. Jeżeli więc z analizy takiej międzynarodowej umowy wynika, że dochody danej osoby (nierezydenta) nie podlegają w Polsce opodatkowaniu lub są zwolnione z opodatkowania, to bezzasadne jest rozpatrywanie zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT, bo te dochody w ogóle nie podlegają polskim regulacjom – uznał.

Artykuł 21 ust. 1 pkt. 16 lit b ustawy o PIT nie różnicuje stosowania zwolnienia od statusu podatnika (rezydent, nierezydent). Dotyczy on wszystkich podatników

Dodał natomiast, że jeżeli cudzoziemiec nie przedstawi certyfikatu swojej rezydencji podatkowej, nie ma na terenie Polski zakładu ani stałej placówki w celu wykonywania umowy ani nie przebywa w Polsce w danym roku podatkowym przez dłużej niż 183 dni (okres decydujący o rezydencji podatkowej), to otrzymany zwrot kosztów podróży i noclegów jest opodatkowany w naszym kraju według zryczałtowanej stawki 20 proc. zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT. W takiej sytuacji polska uczelnia jako płatnik ma obowiązek pobrać ten podatek i odprowadzić go do urzędu skarbowego – stwierdził organ.

Nie ma podwójnego opodatkowania

Tę interpretację uchylił WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 692/21). Wyjaśnił, że nie w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z cudzo ziemcem, istnieje wymóg uwzględnienia zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Taka umowa ma zastosowanie wówczas, gdy oba państwa uważają, że dana osoba podlega u nich opodatkowaniu od całości swoich dochodów, a więc z tego samego tytułu i w tym samym okresie. Innymi słowy, gdy dochodzi do kolizji między roszczeniami obu państw, wskutek czego dana osoba musiałaby zapłacić podatek w obu umawiających się państwach.

W tej sprawie taka sytuacja nie zachodzi – stwierdził WSA. Uznał bowiem, że przychody zarówno rezydentów, jak i nierezydentów mogą co do zasady korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT.

Zwolnienie dla wszystkich

Ten przepis – jak podkreślił krakowski sąd – nie uzależnia stosowania zwolnienia od statusu podatnika – od tego, czy jest on rezydentem podatkowym, czy nierezydentem. Zwolnienie ma więc zastosowanie do wszystkich podatników – orzekł WSA.

Dodał, że dotyczy to także osób legitymujących się certyfikatem zagranicznej rezydencji podatkowej. Taka osoba korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT, więc zbędne byłoby tu stosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takiej sytuacji nie ma problemu kolizji przepisów polskiej ustawy z odpowiednimi przepisami umów międzypaństwowych o unikaniu podwójnego opodatkowania – uznał sąd I instancji.

Stanowisko to zaaprobował Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę kasacyjną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. ©℗

Współpraca Katarzyna Jędrzejewska

orzecznictwo