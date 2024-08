Do końca roku Krajowa Administracja Skarbowa udostępni jeden numer infolinii do kontaktów z urzędem skarbowym. Dzięki temu będzie można nie tylko uzyskać ogólne informacje, lecz także załatwić indywidualną sprawę – zapewnia Ministerstwo Finansów.

Co więcej, taka opcja będzie dostępna nie tylko dla podatników, lecz także dla ich pełnomocników mających pełnomocnictwo ogólne. Potwierdza to odpowiedź resortu na pytanie DGP.

A co z tymi, którzy reprezentują podatnika na podstawie pełnomocnictwa szczególnego? Dla nich zmiana może oznaczać utrudniony kontakt z urzędnikami – wskazuje radca prawny Łukasz Drożdżowski (patrz: opinia w ramce).

O planach wprowadzenia takiego numeru informowaliśmy już w artykule „KAS udostępni nowe usługi dla podatników i płatników” (DGP nr 132/2024). Teraz przekazujemy szczegółowe informacje na temat tego rozwiązania.

Chodzi o centralny numer infolinii KAS. Za jego pośrednictwem podatnicy będą mogli się połączyć z:

ekspertem z Krajowej Informacji Skarbowej (tak jak dotychczas) oraz

konsultantami będącymi pracownikami urzędu skarbowego (to nowość).

Ci ostatni będą udzielać nie tylko ogólnych informacji podatkowo-celnych, lecz także – co jest również nowością – w zakresie indywidualnych spraw (rozliczeń) podatnika. Konsultanci z urzędu skarbowego będą bowiem mieć odpowiedni dostęp do danych objętych tajemnicą skarbową.

Niezależnie od tego nadal będzie można się bezpośrednio skontaktować z pracownikami urzędu skarbowego prowadzącymi daną sprawę.

Jak to będzie funkcjonować

Na centralnej infolinii KAS zostanie wprowadzona specjalna kolejka tematyczna „Urząd skarbowy”, która będzie działać równolegle z istniejącymi kolejkami tematycznymi obsługiwanymi przez Krajową Informację Skarbową – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

W pierwszym okresie funkcjonowania nowej infolinii KAS nie będą dostępne tylko kolejki tematyczne związane z egzekucją i upomnieniami.

Jeżeli podatnik wybierze kontakt z urzędem skarbowym, to będzie się łączyć w pierwszej kolejności z konsultantem. Jeśli konsultant nie będzie znać wszystkich szczegółów toczącej się sprawy (albo będzie ona dotyczyć egzekucji bądź upomnień), to będzie można otrzymać od konsultanta bezpośredni numer telefonu do pracownika urzędu zajmującego się daną sprawą – wyjaśnia resort finansów.

Docelowo przekierowanie do takiej osoby ma następować automatycznie w ramach infolinii KAS – informuje ministerstwo.

Zapewnia też, że dane o osobie prowadzącej sprawę i numer kontaktowy będą, tak jak dotychczas, podawane w korespondencji wychodzącej do podatnika z KAS (np. w listach, e-mailach).

Jeden wspólny numer telefonu infolinii do kontaktów z urzędem skarbowym zostanie udostępniony w IV kw. 2024 r. w ramach Multikanałowego Centrum Komunikacji. Platforma działa od 2023 r. i umożliwia kontakt ze skarbówką za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych, również przez czat oraz e-mail. Pod koniec 2023 r. resort uruchomił Wirtualnego Asystenta Klienta KASpro, który udziela informacji przez całą dobę. Natomiast teraz zostanie udostępniony centralny numer infolinii.

Potrzebny telePIN

Chcąc otrzymać za jego pośrednictwem szczegółowe informacje o własnej sprawie (dzwoniąc do konsultanta z urzędu skarbowego), trzeba będzie najpierw uzyskać telePIN, czyli unikalny ciąg 6 cyfr, który jest osobistym zabezpieczeniem w kontaktach z infolinią KAS. Pozwoli on się uwierzytelnić podczas rozmowy z pracownikiem infolinii.

Kod trzeba uzyskać samemu, za pośrednictwem własnego konta w e-Urzędzie Skarbowym (instrukcja – patrz: ramka).

Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie powtórzą się problemy, które pojawiły się w momencie wprowadzenia jednego numeru telefonu Centrum Kontaktu Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Użytkownicy tej infolinii skarżyli się, że pod tym numerem nie są w stanie załatwić własnej sprawy, bo konsultanci, do których dzwonili, nie mieli wglądu do danych osoby dzwoniącej.

To się zmieniło. Obecnie osoba, która potwierdzi swoją tożsamość identyfikatorem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i PIN-em do Centrum Obsługi Telefonicznej (który można uzyskać podczas rejestracji w PUE ZUS), może uzyskać przez telefon pełne informacje we własnej sprawie. Bez potwierdzenia tożsamości można otrzymać tylko ogólne informacje.

Pełnomocnicy podatnika

Z nowego rozwiązania KAS – czyli możliwości uzyskania przez telefon informacji o indywidualnej sprawie – skorzystają też pełnomocnicy ogólni oraz osoby mające dostęp do konta firmy (lub innej organizacji) w e-Urzędzie Skarbowym. Oni też będą mogli uzyskać informacje objęte tajemnicą skarbową.

Chcąc skorzystać z tej usługi, osoba reprezentująca musi mieć pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub upoważnienie do konta organizacji (UKO) – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Również w tym przypadku trzeba będzie uwierzytelnić się za pomocą telePIN-u.©℗

OPINIA

Niektórzy pełnomocnicy mogą mieć utrudniony kontakt z fiskusem

/> />

Większość zawodowych pełnomocników reprezentuje podatników nie na podstawie pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1), ale na podstawie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1). W odróżnieniu od pełnomocnictw ogólnych, rejestrowanych w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, informacja o PPS-1 wynika jedynie z akt sprawy. Prawdopodobnie więc ci pełnomocnicy, którzy mają tylko pełnomocnictwo szczególne, nie będą mogli załatwić przez infolinię KAS sprawy podatnika, którego reprezentują. Będą więc musieli czekać do czasu otrzymania pierwszej korespondencji wychodzącej z KAS, w której podane zostaną informacje na temat pracownika prowadzącego sprawę oraz numer telefonu.

Obecnie numery te są dostępne na stronach właściwych urzędów skarbowych, a połączenie z pracownikiem obsługującym np. sprawę rejestracyjną zajmuje kilka minut. Pozbawienie możliwości wykonania połączenia telefonicznego do konkretnej jednostki organizacyjnej w urzędzie sprawi więc, że proces pozyskania informacji na temat sprawy przez pełnomocnika działającego na podstawie PPS-1 niepotrzebnie ulegnie wydłużeniu. Rozwiązaniem mogłoby być rejestrowanie pełnomocnictw PPS-1, ale zapewne nie byłoby to możliwe chociażby ze względu na uwarunkowania infrastrukturalne.

Jak wygenerować telePIN: Krok 1 – logowanie do konta w e-Urzędzie Skarbowym na stronie Podatki.gov.pl za pomocą profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej, e-dowodu osobistego, Krok 2 – wybór przycisku „Ustawienia”, Krok 3 – wybór przycisku „Infolinia Krajowej Administracji Skarbowej”, Krok 4 – ustawienie telePIN-u (można go tam też zmienić i usunąć).