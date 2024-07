Rodzice, którzy korzystają z ulg podatkowych związanych z opieką nad dziećmi, powinni być świadomi, że dochody uzyskiwane przez ich pełnoletnie dzieci mogą wpłynąć na prawo do ulg. Dotyczy to przede wszystkim rodziców dzieci do 25. roku życia, które nadal się uczą.

Limit dochodu dziecka

W 2024 roku, limit dochodu, który nie wpływa na ulgi podatkowe rodziców, wynosi 21 371,52 zł. Dochody te muszą być opodatkowane według skali podatkowej, z wyjątkiem m.in. renty rodzinnej i dochodów zwolnionych z podatku (jak np. ulga do 26. roku życia). Przekroczenie tego limitu nawet o niewielką kwotę skutkuje utratą ulg podatkowych, takich jak ulga prorodzinna oraz możliwość rozliczenia podatkowego jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Jak obliczyć dochód dziecka?

Dochód dziecka to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Do dochodu nie zalicza się składek społecznych ani straty z lat poprzednich. Warto pamiętać, że osoby do 26. roku życia korzystają z ulgi podatkowej, która zwalnia z opodatkowania dochody do 85 528 zł. Ulga ta obejmuje m.in. dochody z umowy o pracę, zlecenia, praktyk absolwenckich, stażu uczniowskiego oraz zasiłku macierzyńskiego.

Ulga prorodzinna w 2025 roku

Rodzice mogą odliczyć od podatku określone kwoty w zależności od liczby dzieci. W 2024 roku kwoty te wynoszą:

- 1 112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko,

- 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

- 2 700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Praca wakacyjna dziecka a rozliczenie z samotnym rodzicem

Osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z korzystniejszego sposobu rozliczenia podatkowego, pod warunkiem że dziecko nie osiągało w roku podatkowym przychodów opodatkowanych liniowo, ryczałtem czy podatkiem tonażowym. W przypadku spełnienia warunków, podatek jest obliczany od połowy dochodów rodzica, co może znacząco zmniejszyć obciążenie podatkowe.

Ulga dla rodzin 4+ a dochody dziecka

Rodziny z czwórką lub więcej dzieci mogą skorzystać z ulgi 4+, która również jest limitowana. Jeśli dziecko osiągnie dochód przekraczający 21 371,52 zł w 2024 roku, rodzice tracą prawo do tej ulgi. Limit dochodu rodzica w ramach ulgi wynosi 85 528 zł, a dla wspólnie rozliczających się małżonków - 171 056 zł.